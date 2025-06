Frank Schwalenberg (links) ist vor dem letzten Saisonspiel "relativ entspannt". – Foto: © Sebastian Harbke

Auf Unentschieden spielt man nicht Zwar schwingt Ungewissheit im Allgemeinen mit, ob am Saisonende drei oder vier Teams der Thüringenliga absteigen. Die Trainer der SpVgg Geratal und des FC Saalfeld haben bei der Frage aber eine klare Tendenz.

Denn sowohl Geratals' Frank Schwalenberg wie auch Saalfelds' Thomas Giering denken, dass Heiligenstadt beim geretteten FSV Schleiz die Meisterschaft und den damit verbundenen Oberliga-Aufstieg perfekt macht. Bei dieser Annahme würde im Direktduell dann ein Unentschieden für beide Teams zum Klassenerhalt reichen. Viel Spekulation, auf die sich am Ende aber keiner verlassen kann...

Denn sowohl Geratals' Frank Schwalenberg wie auch Saalfelds' Thomas Giering denken, dass Heiligenstadt beim geretteten FSV Schleiz die Meisterschaft und den damit verbundenen Oberliga-Aufstieg perfekt macht. Bei dieser Annahme würde im Direktduell dann ein Unentschieden für beide Teams zum Klassenerhalt reichen. Viel Spekulation, auf die sich am Ende aber keiner verlassen kann...

"Ich plane mit drei Absteigern. Und sicher ist es dann so, dass beiden Teams ein Unentschieden reicht. Aber wir wissen alle, dass man schwer auf Unentschieden spielen kann. Wenn Heiligenstadt klar führen wird, kann ich mir durchaus vorstellen, dass beide Mannschaften sich mit Offensivbemühungen zurückhalten könnten. Im Zweifelsfall kann es aber für Saalfeld noch ganz bitter enden. Für uns wohl nicht. Aber mit Sicherheit ist das nicht geplant und keiner geht mit der Zielsetzung Unentschieden in solch ein Spiel rein", spricht Frank Schwalenberg über einen möglichen Spielverlauf. Ähnliche Töne schlägt auch Thomas Giering an: "Unser Ziel ist sicher der Klassenerhalt und ich glaube, dass Heiligenstadt die letzte Hürde überwinden wird. Aber auch Heiligenstadt muss erstmal mit dem Druck klar kommen. Sie haben aber dafür ein paar passende Spieler. Eine Einigung zwischen uns und Geratal kann und sollte es nicht geben. Wie die Praxis dann bei aktuellen Spielständen in der Schlussphase aussieht, wird man sehen." Fokus auf das Spiel Dass womöglich erst mit Abpfiff der letzten Partie klar ist, ob drei oder vier Mannschaften in der Thüringenliga absteigen, ist ein Szenario, dass mittlerweile bestens bekannt ist. "Ich gehe davon aus, dass Heiligenstadt seine Hausaufgaben in Schleiz lösen wird. Dann würde es bei drei Absteigern bleiben. Von dem her bin ich relativ entspannt, was natürlich nicht heißt, dass wir das Spiel nicht ernsthaft angehen werden", sagt Frank Schwalenberg dazu. "Im Vorfeld ist die aktuelle Tabellensituation sicher schon länger ein Thema bei Spielern und Verantwortlichen. Wir werden uns aber bemühen es mit dem näher kommenden Spiel auszublenden und uns ausschließlich auf Fußball konzentrieren. In letzter Zeit haben wir doch größtenteils gute Spiele abgeliefert und das soll im Vordergrund stehen. Unser Ziel ist sicher klar der Klassenerhalt. Ich selber gehe von drei Absteigern aus", schlägt auch Giering in diese Kerbe.

Beim Mittelthüringer Kellerduell zwischen Geratal und Saalfeld ist also Druck auf dem Kessel. Im besten Fall steigt keiner der beiden Teams ab. Im schlimmsten Fall erwischt es einen, wobei Geratal hier die Trümpfe in der Hand hält. "Bei Geratal hat der neue Trainer nach meiner Ansicht positives bewirkt. Es wird ein Spiel zweier gleichwertiger Mannschaften in dem vielleicht Kleinigkeiten entscheiden. Hier spricht vielleicht die bessere Platzierung und das Heimrecht etwas für Geratal. Aber wir machen jetzt das vierte Auswärtsspiel am Stück, also werden wir damit klar kommen. Aber auch hier wird der Umgang mit den Nerven eine Rolle spielen", blickt Giering auf das Spiel. Frank Schwalenberg erwartet ein "recht hitziges Spiel. Beide Mannschaften werden wohl zunächst versuchen kein Gegentor zu bekommen. Dies kann durchaus zu Verkrampfungen führen. Ich erwarte keinen fußballerischen Leckerbissen, sondern Nervosität, Ballverluste und Zweikämpfe. Dafür ist das Spiel zu wichtig." Klare Regelung zum Auf- und Abstieg notwendig