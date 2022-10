Auf und davon Der SSV Ulm 1846 besiegt den KSV Hessen Kassel klar mit 3:0 +++ Vor 3400 Fans im Donaustadion kann der Regionalliga-Spitzenreiter schon früh einen Gang zurückschalten

Der Beginn war verheißungsvoll. Schon in der zweiten Minute hatte sich Lucas Röser fein durchgesetzt, sein Schuss aufs Tor der Gäste war zwar zu unplatziert, aber durchaus bereits eine erste Machtdemonstration. Das untermauerte Andreas Ludwig ein paar Minuten später, doch auch sein Schlenzer ging knapp drüber. Die Ulmer gingen recht offensiv zu Werke, Kassel bot den Gastgebern die entsprechenden Räume. Die Hessen versteckten sich nicht, spielten munter mit. Und das kam den Ulmern zugute. So wie nach 15 Minuten, als Nicolas Jann bei einem Gegenzug die Kugel schnell nach vorne trieb, dann aber zu ungenau in die Mitte passte. Chance vertan. Besser machte es Röser in der 24. Minute. Er steckte den Ball im Strafraum der Gäste schön durch auf Philipp Maier und der wiederum hatte keine Mühe mehr, zur 1:0-Führung einzuschieben. Die Tormusik war gerade erst verhallt, da legte die Mannschaft von Trainer Thomas Wörle gleich den zweiten Treffer nach. Wie schon gegen Homburg vor einer Woche waren die Spatzen in der Offensive gnadenlos effektiv. Marcel Schmidts zog aus der Distanz ab, sein Ball wurde von Kassels Schlussmann Maximilian Zunker nur abgeklatscht und Röser staubte zum 2:0 (26.) ab. Zunker stand in der 38. Minute erneut im Mittelpunkt des Geschehens. Wieder als Pechvogel. Schmidts hatte sich durchgesetzt, machte noch einen letzten Haken um den Torwart der Gäste und wurde dabei von Zunker zu Fall gebracht. Schiedsrichter Daniel Greef aus Kaiserslautern zückte ohne zu zögern die Rote Karte. Eine Regelauslegung, die im Schiri-Lehrbuch wohl so steht, aber in dieser Situation ein bisschen zu hart erschien. Den Ulmern war es egal. Sie waren fortan nicht nur spielerisch, sondern auch numerisch überlegen. „Die Rote Karte war mehr als die halbe Miete“, meinte Wörle. Doch zu Beginn der zweiten Hälfte schlichen sich viele Fehlpässe im Spielaufbau ein, die Hausherren wirkten fast ein wenig zu lässig. Ulm vermied aber auch allzu großes Risiko. Das Geschehen auf dem Rasen glich fast einem Trainingsspiel. Der SSV konnte sich später sogar den Luxus leisten, Spielern wie Kapitän „Jo“ Reichert Zeit zum Verschnaufen zu geben und ihn vorzeitig vom Feld zu nehmen. Akteure wie Dennis Chessa und Romario Rösch bekamen Gelegenheit, nach ihren langen Verletzungspausen ohne großen Druck Spielpraxis zu sammeln. In der 75. Minute legte der Spitzenreiter noch einen drauf: Patrick Dulleck jagte den Ball aus kurzer Distanz zum 3:0 in den Torwinkel. Während Coach Wörle seine Elf lobte und von einem „überzeugenden Sieg“ sprach, meinte Kassels Trainer Tobias Damm: „Wir haben das Spiel mehr oder weniger in der ersten Halbzeit verloren, da hat uns die Qualität von Ulm einfach überrannt.“ Lokalsport NU

Schiedsrichter: Daniel Greef (Kaiserslautern) - Zuschauer: 3422

Tore: 1:0 Philipp Maier (24.), 2:0 Lucas Röser (26.), 3:0 Patrick Dulleck (76.)

Rot: Maximilian Zunker (38./KSV Hessen Kassel/Notbremse)