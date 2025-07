Auf- und Abstiegsregelung in Niederbayern ist festgezurrt

Bezirksliga

Die Meister der beiden Bezirksligen Ost und West steigen direkt in die Landesliga auf. Die jeweiligen Rangzweiten dürfen an der Landesliga-Relegation teilnehmen. Die Tabellenfünfzehnten und Sechzehnten der beiden Klassen steigen in die Kreisliga ab. Die Rangdreizehnten und Vierzehnten müssen in die Relegation und treffen dort in der ersten Runde auf einen Kreisliga-Vizemeister. Die jeweiligen Paarungen werden - wie auch alle andere Relegationsduelle - ausgelost. Wieviel freie Plätze es in der Relegation zur Bezirksliga geben wird, hängt vom Abschneiden der niederbayerischen Landesligisten bzw. auch von dem der Landesliga-Releganten ab.







Fußballkreis Ost



Kreisliga

Die Meister der beiden Kreisligen Straubing und Passau steigen direkt in die Bezirksliga auf. Die jeweiligen Rangzweiten dürfen an der Bezirksliga-Relegation teilnehmen. Die Tabellendreizehnten und Vierzehnten der beiden Klassen steigen in die Kreisklasse ab. In die Relegation müssen die Rangzwölften und einer der beiden Tabellenelften. Der bessere Elfte rettet sich direkt, so dass dieses Mal kein Relegations-Qualifikationsspiel notwendig ist. Die drei Kreisliga-Releganten bekommen es mit den fünf Kreisklassen-Vizemeistern zu tun.





Kreisklasse

Die Meister der fünf Kreisklassen steigen direkt in die Kreisliga auf. Die fünf Vizemeister wetteifern mit den drei Kreisliga-Releganten - wie oben beschrieben - um die weiteren freien Plätze. Aufgrund der Kreisklassen-Reform steigen nur mehr die jeweiligen Tabellenletzten in die A-Klasse ab. Für die jeweiligen Rangdreizehnten und Zwölften geht es in die Relegation mit den zehn A-Klasse-Vizemeistern.





A-Klasse

Die Meister der zehn Staffeln steigen direkt in die Kreisklasse auf. Die zehn Zweiten dürfen in der Relegation ihr (Aufstiegs-)Glück probieren.









Fußballkreis West





Kreisliga

Die Meister der beiden Kreisligen Isar-Rott und Donau-Laaber steigen direkt in die Bezirksliga auf. Die jeweiligen Rangzweiten dürfen an der Bezirksliga-Relegation teilnehmen. Die Tabellendreizehnten und Vierzehnten der beiden Klassen steigen in die Kreisklasse ab. Die Tabellenelften und Zwölften der beiden Gruppen müssen in die Relegation.





Kreisklasse

Die Meister der vier Kreisklassen steigen direkt in die Kreisliga auf. Die vier Vizemeister wetteifern mit den vier Kreisliga-Releganten um die weiteren freien Plätze. Alle Tabellenletzten steigen direkt in die A-Klasse ab. Der beste der Rangdreizehnten darf in die Relegation - die anderen drei Vorletzten müssen ebenfalls auf direktem Weg in die A-Klasse. Für die jeweiligen Rangelften und Zwölften geht es in die Relegation mit den neun A-Klasse-Vizemeistern.





A-Klasse

Die Meister der neun Staffeln steigen direkt in die Kreisklasse auf. Die neun Zweiten dürfen in der Relegation ihr (Aufstiegs-)Glück probieren.