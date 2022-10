Auf- und Abstiegskampf in der 1. Kreisklasse Stade spitzen sich zu Lage in der 1. Kreisklasse: Apensen gewinnt hoch in Estorf - D/A V, VSV IIII und Deinste II gewinnen

Bereits am zehnten Spieltag der Fußball-Kreisklasse Stade spitzt sich die Lage im Auf- und Abstiegskampf zu. So spannend ist die Situation nach einem Drittel der Saison.

Mächtig unter die Räder kam der FC Oste/Oldendorf II gegen den TSV Apensen II. Die Elf von Trainer Andreas Duhn agierte gegen den Tabellenzweiten bis in die Schlussphase auf Augenhöhe. Erst in den Schlussminuten schoss der TSV einen deutlichen 6:2-Erfolg heraus. Überragend spielte der in dieser Saison torgefährliche Niklas Albers, dem drei Treffer gelangen. Mit elf Toren liegt er in der Torschützenliste zusammen mit Estebrügges Maximilian Haase auf Platz eins.

Altländer verteidigen Tabellenführung

Platz eins der Tabelle verteidigte der ASC Cranz-Estebrügge II mit einem 3:3 in einer weiteren Spitzenpartie gegen die noch immer ungeschlagene SV Ahlerstedt/Ottendorf III. Dreimal führten die Gäste, doch die Altländer kamen immer wieder zurück. Die dritte Spitzenpartie fand im Norden des Landkreises statt. Die SG Freiburg/Oederquart hat sich inzwischen in der Spitzengruppe festgesetzt. Gegen den TSV Wiepenkathen II gewann die Mannschaft von Ernst Hülsen verdient mit 4:2 und tauschte mit dem Gegner die Plätze in der Tabelle.

Der Abstiegskampf nimmt immer mehr Fahrt auf. Am Wochenende gab es drei direkte Duelle. Der Deinster SV II, mit einem starken Routinier Sören Lupke, besiegte den Tabellenletzten aus Ottensen zwar deutlich mit 4:0, doch das war auch der schwachen Chancenverwertung der Gäste geschuldet. „Wir waren effektiv, der Gegner ließ viele Möglichkeiten ungenutzt“, sagte Deinstes Trainer Michael Stüve.