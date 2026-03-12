Auf- & Abstiegsentscheidungen Herrenfußball im Kreis Euskirchen

– Foto: Rocco Bartsch

Die Rückrunde läuft und die Rechenspielchen beginnen. FuPa wird auch dieses Jahr wieder den aktuellen Stand der Dinge zusammenfassen. Wer steigt auf? Wer muss runter? Wo wird gefeiert? Wo geweint?

Was passiert oben in Liga drei? Und welche Auswirkungen hat dies auf die unteren Ligen?

Wie immer gilt: Es muss das große Ganze betrachtet werden. Und dies bedeutet für den ländlich gelegenen Raum Euskirchen, den Blick bis hinauf in die dritte Liga zu richten.

Somit steigen aus der Regionalliga West nur drei Vereine ab. Derzeit würden SSVg Velbert, SV Rödinghausen und SC Wiedenbrück absteigen. Keines dieser Teams würde in das Verbandsgebiet des Mittelrhein zurückkehren.

In der 3. Liga spielen mit dem MSV Duisburg, SC Verl, Rot-Weiß Essen, Viktoria Köln und Alemannia Aachen fünf Vereine aus dem Gebiet des Westdeutschen Fußballverbandes. Aktuell würde keiner dieser Vereine in die Regionalliga West absteigen.

In die Regionalliga West würde momentan der SC Fortuna Köln als Meister direkt in die 3. Liga aufsteigen.

Aus der Mittelrheinliga steigt nur der Meister in die Regionalliga West auf. Dies wäre momentan der SV Bergisch Gladbach 09.

Es greifen somit die Fälle 2.5 (MRL), 3.1 (LL) und 4.1 (BZL) der Auf- und Abstiegsregelungen des FVM zur Saison 2025/2026. Das bedeutet, am Ende der Saison steigen 12 Bezirksligisten aus den 4 Staffeln ab (jeweils 3) und 13 Teams aus den Kreisligen A (9 Meister und die vier Quotientenbesten) auf.

Konzentrieren wir uns nun auf die Bezirksligisten aus dem Fußballkreis Euskirchen. Drei der vier Bezirksligisten (Germania Erftstadt-Lechenich, Rhenania Bessenich und JSG Erft 01 Euskirchen) wurden der Staffel 3 und der SC Wißkirchen der Staffel 4 zugeordnet. Da der SC Wißkirchen gar nicht erst in den Spielbetrieb gestartet ist, steht dieser als Absteiger fest und kehrt somit in die Kreisliga A Euskirchen zurück. In der anderen Staffel steht aktuell Erftstadt-Lechenich auf einem Abstiegsplatz und würde ebenfalls absteigen. Es könnten allerdings auch Bessenich und Erft 01 absteigen, damit würde es im Normalfall ein Worst Case von vier Absteiger geben, was sich dann bis in die Kreisliga B auswirken würde.

Doch der Fußballkreis Euskirchen hat auf die Nachbeteiligung (Wißkirchen war eigentlich in der Staffel 3, also der mit den anderen Kreisvertretern eingeplant) in unserem Kreis bereits vor der Saison reagiert und folgendes in seiner weiteren Saisonplanung veröffentlicht.

"Der Verbandsspielausschuss hat vor der Saison eine Neueinteilung der Bezirksligisten vorgenommen. Dadurch ist es möglich, dass 4 Mannschaften des Kreises Euskirchen absteigen könnten. Das hätte erhebliche Auswirkungen auf den Auf- und Abstieg bis in die Kreisliga B. Daher hat der Spielausschuss beschlossen, in diesem Fall keinen weiteren Absteiger aus der Kreisliga A vorzusehen, diese wird dann in der Saison 2026/2027 mit 15 Mannschaften gespielt."

Kreisliga A

Abstieg aus der Bezirksliga

Aus der Bezirksliga können 4 Mannschaften absteigen. Die Regelungen betreffen aber nur Abstiege von maximal 3 Mannschaften.

--> Stand 12.03.2026: Der SC Wißkirchen (Staffel 4) ist abgestiegen. In Staffel 3 wären dies die momentanen Absteiger: Sindorf, Ahrem, Erftstadt-Lechenich

Aufstieg in die Bezirksliga

Der Staffelsieger der Kreisliga A ist Kreismeister und steigt in die Bezirksliga auf. Ggf. kann auch der Zweitplatzierte über die Quotientenregelung aufsteigen.

Spielgemeinschaften, die gemäß § 4 Absatz 5 SpO/ WDFV genehmigt worden sind, können nicht in die Bezirksliga aufsteigen. Sollte eine solche Spielgemeinschaft die Saison als Tabellenerster abschließen, so ist sie zwar Kreismeister, aber das Recht zum Aufstieg geht dann an den Tabellenzweiten über. Insbesondere wird auf die Verwaltungsanordnung zu Spielgemeinschaften des Fußball-Verbandes Mittelrhein verwiesen.

--> Stand 12.03.2026: Die SG Dahlem-Schmidtheim steigt als Meister in die Bezirksliga auf, weil sie bei Punktgleichheit mit dem Tabellenzweiten TuS Zülpich II die bessere Tordifferenz vorzuweisen hat. Über die Quotientenregel könnte der TuS Zülpich II als einer der vier besten Tabellenzweiten aufsteigen. Hier liegt Zülpich momentan auf dem zweiten Platz und wäre somit ebenfalls aufgestiegen.



Abstieg aus der Kreisliga A

Aus der Kreisliga A können je nach Abstieg aus der Bezirksliga eine bis fünf Mannschaften in die Kreisliga B absteigen. Dabei ist § 52 SpO/ WDFV zu berücksichtigen.

--> Stand 12.03.2026: Bei zwei Absteigern aus der BZL (Wißkirchen und Erftstadt-Lechenich) und zwei Aufsteigern aus der KL-A (Dahlem-Schmidtheim und Zülpich II) würden drei Mannschaften aus der A-Klasse absteigen. Dies wären momentan Vernich, Lommersum und Sportfreunde DHO.



Aufstieg in die Kreisliga A

In die Kreisliga A steigen drei Mannschaften auf. Dies sind die Tabellenersten der beiden Kreisligen B1 und B2 und ein weiterer Aufsteiger, der durch ein Entscheidungsspiel der beiden Tabellenzweiten der B1 und B2 ermittelt wird. Dieses Spiel findet eine Woche nach dem Ende der Meisterschaftsspiele, zusammen mit dem Pokalendspiel, statt.

--> Stand 12.03.2026: Die SG Billig/Veytal (Staffel B1) und die SG Hellenthal (Staffel B2) würden als Meister aufsteigen. Das Entscheidungsspiel würden der BC Bliesheim (B1) und die SG Keldenich/Scheven bestreiten. (DoRi ist mit Keldenich/Scheven punktgleich, hat aber das erste direkte Duell verloren. DoRi hat aber auch noch ein Nachholspiel in der Hinterhand).

Drei Aufsteiger aus der Kreisliga B

Verzichtet einer der beiden Tabellenersten auf den Aufstieg, steigen mit dem anderen Tabellenersten automatisch die beiden Tabellenzweiten der Kreisliga B ohne Entscheidungsspiel auf. Verzichten beide Tabellenersten auf den Aufstieg, steigen die beiden Tabellenzweiten auf und es findet zusätzlich ein Entscheidungsspiel (s.o.) zwischen den beiden Tabellendritten statt. Tabellenvierte können nicht aufsteigen.

Abstieg aus der Kreisliga B

Aus der Kreisliga B steigen zwischen vier und acht Mannschaften ab. Steigen vier Mannschaften ab, sind dies die jeweiligen Tabellenletzten und -vorletzten der B1 und B2. Steigen fünf Mannschaften ab, sind dies die jeweiligen Tabellenletzten und -vorletzten der B1 und B2, zusätzlich wird die Quotientenregelung zwischen den jeweiligen Tabellendrittletzten der B1 und B2 angewandt. Steigen sechs Mannschaften ab, sind dies die jeweiligen Tabellenletzten, -vorletzten und -drittvorletzten der B1 und B2. Steigen sieben Mannschaften ab, sind dies die jeweiligen Tabellenletzten, -vorletzten und -drittvorletzten der B1 und B2, zusätzlich wird die Quotientenregelung zwischen den jeweiligen Tabellenviertletzten der B1 und B2 angewandt. Beim Abstieg von acht Mannschaften ab trifft es die jeweils 4 letzten Mannschaften jeder Staffel.

--> Stand 12.03.2026: Aktuell würden sechs Mannschaften aus den beiden B-Ligen absteigen. In der B1 ist dies definitiv Rhenania Bessenich III (bereits zurückgezogen). Hinzu würden Wißkirchen II und Füssenich-Geich kommen. In der Staffel B2 ist die TSV Feytal (bereits zurückgezogen) erster Absteiger. Hier wären die SG Houverath/Mutscheid und der TSV Schönau II die weiteren Absteiger.

Aufstieg in die Kreisliga B

Aus der Kreisliga C steigen immer sechs Mannschaften auf, d.h. die jeweils Tabellenersten und -zweiten der C1, C2 und C3. Verzichtet eine dieser sechs Mannschaften auf den Aufstieg, steigt der beste Tabellendritte auf (Quotientenregelung). Verzichten zwei dieser sechs Mannschaften auf den Aufstieg, steigen die zwei besten Tabellendritten auf (Quotientenregelung). Verzichten drei dieser sechs Mannschaften auf den Aufstieg, steigen die drei besten Tabellendritten auf (Quotientenregelung). Tabellenvierte können nach dieser Regelung nicht aufsteigen.

--> Stand 12.03.2026: Dies wären die momentanen Aufsteiger:

C1: VfB Blessem II und Euskirchener TSC

C2: SG Flamersheim/Kirchheim II und RSV Arloff-Kirspenich

C3: SG Oleftal und FC Dollendorf-Ripsdorf II

Wichtig: In der Kreisliga A gilt nach der Anzahl der erzielten Punkte zunächst die Tordifferenz. Bei den Kreisligen B und C gilt hingegen nach den erreichten Punkten erst der direkte Vergleich.

Quelle: Fußballkreis Euskirchen vom August 2025

Sollten sich aufgrund der Komplexität Rechenfehler etc. eingeschlichen haben, dann wäre ich über einen Hinweis per Email dankbar. roccobartsch@gmx.de