Auf- & Abstiegsentscheidungen Herrenfußball im Kreis Euskirchen

Vorab: Was im Kreis überhaupt möglich wäre, hat mit den Entscheidungen in den darüberliegenden Spielklassen bis hinauf in die dritte Liga zu tun.

In die Regionalliga steigt der festehende Meister Bonner SC auf. Es greifen somit die Fälle 2.8 (MRL), 3.3 (LL) und 4.3 (BZL) der Auf- und Abstiegsregelungen des FVM zur Saison 2024/2025. Das bedeutet, am Ende der Saison steigen 12 Bezirksligisten aus den 4 Staffeln ab (jeweils 3) und 11 Teams aus den Kreisligen A (9 Meister und die zwei Quotientenbesten) auf. Die Zahl der Aufsteiger erhöht sich auf 12 (9 Meister und die drei Quotientenbesten), da der SV Rott (LL) angekündigt hat, seine Mannschaft zurückzuziehen und in der Kreisliga A Aachen neun zu starten.

Aus der 3. Liga ist mit Borussia Dortmund II ein Verein aus NRW in die Regionalliga West abgestiegen. Somit steigen aus der Regionalliga West vier Vereine ab. Türkspor Dortmund und KFC Uerdingen (vorzeitiger Rückzug) sowie die sportlich abgestiegenen FVM-Vereine 1.FC Düren und Eintracht Hohkeppel verlassen die Regionalliga nach unten.

Konzentrieren wir uns somit auf die Bezirksligisten aus unserem Fußballkreis. Aufgrund der Tendenz der weiter sinkenden Anzahl der gemeldeten Mannschaften in den Kreisligen des Fußballkreises Euskirchen und des strukturellen Aufbaus der Kreisligen A, B und C wird in der Kreisliga A für die Saison 2024/2025 die Anzahl der Mannschaften auf 15 und für die Saison 2025/2026 auf 14 Mannschaften reduziert.

Die vier Bezirksligisten des Kreises (Nierfeld, Bessenich, Wißkirchen und Dahlem-Schmidtheim) wurden zum Saisonbeginn in die Bezirksligastaffel 3 eingeteilt. Es könnten wie eingangs erwähnt maximal drei Mannschaften absteigen.

Abstieg in die Kreisliga

--> Stand 16.06.2025: Die SG Dahlem-Schmidtheim, Blau Weiß Kerpen (Rhein-Erft-Kreis) und der SV Schwarz-Weiß Nierfeld sind abgestiegen.

Gemäß den Auf und Abstiegsregelungen des Fußballkreises für den Saison 2024/2025 - veröffentlicht im Terminkalender vor der Saison wären dies die weiteren Fakten:

Kreisliga A - Aufstieg in die Bezirksliga

Der Staffelsieger der Kreisliga A ist Kreismeister und steigt in die Bezirksliga auf. Ggf. kann auch der Zweitplatzierte über die Quotientenregelung aufsteigen.

Spielgemeinschaften, die gemäß § 4 Absatz 5 SpO/ WDFV genehmigt worden sind, können nicht in die Bezirksliga aufsteigen. Sollte eine solche Spielgemeinschaft die Saison als Tabellenerster abschließen, so ist sie zwar Kreismeister, aber das Recht zum Aufstieg geht dann an den Tabellenzweiten über. Insbesondere wird auf die Verwaltungsanordnung zu Spielgemeinschaften des Fußball-Verbandes Mittelrhein verwiesen.

--> Stand 16.06.2025: Die JSG Erft 01 Euskirchen steigt als Meister in die Bezirksliga auf. Der TuS Zülpich II ist Zweitplatzierter. Zum Aufstieg über die Quotientenregel reicht es nicht.



Abstieg aus der Kreisliga A

Aus der Kreisliga A können je nach Abstieg aus der Bezirksliga zwei bis fünf Mannschaften in die Kreisliga B absteigen. Dabei ist § 52 SpO/ WDFV zu berücksichtigen.

--> Stand 16.06.2025: Bei zwei Absteigern aus der BZL (Nierfeld und Dahlem-Schmidtheim) und einem Aufsteiger aus der KL-A (Erft 01) steigen vier Mannschaften aus der A-Klasse ab. Dies sind der TuS Dom-Esch, die SG Hellenthal, der SC Roitzheim und TB-SV Füssenich-Geich.



Aufstieg in die Kreisliga A

In die Kreisliga A steigen zwei oder drei Mannschaften auf. Im Falle von zwei Aufsteigern steigen jeweils die Tabellenersten der beiden Kreisligen B1 und B2 auf. Beim Aufstieg von zwei Mannschaften aus der Kreisliga A in die Bezirksliga würde der dritte Aufsteiger durch ein Entscheidungsspiel der beiden Tabellenzweiten der B1 und B2 ermittelt. Dieses Spiel findet eine Woche nach dem Ende der Meisterschaftsspiele, zusammen mit dem Pokalendspiel, statt.

--> Stand 16.06.2025: Die beiden Staffelsieger der B1 und der B2 steigen in die A-Klasse auf. Der TuS Vernich (Staffel B1) und der SSV Golbach (Staffel B2) sind aufgestiegen. Golbach hat gegenüber dem punktgleichen FC Dollendorf/Ripsdorf die Nase vorn, weil der direkte Vergleich gewonnen wurde.

Abstieg aus der Kreisliga B

Aus der Kreisliga B steigen zwischen vier und acht Mannschaften ab. Steigen vier Mannschaften ab, sind dies die jeweiligen Tabellenletzten und -vorletzten der B1 und B2. Steigen fünf Mannschaften ab, sind dies die jeweiligen Tabellenletzten und -vorletzten der B1 und B2, zusätzlich wird die Quotientenregelung zwischen den jeweiligen Tabellendrittletzten der B1 und B2 angewandt. Steigen sechs Mannschaften ab, sind dies die jeweiligen Tabellenletzten, -vorletzten und -drittvorletzten der B1 und B2. Steigen sieben Mannschaften ab, sind dies die jeweiligen Tabellenletzten, -vorletzten und -drittvorletzten der B1 und B2, zusätzlich wird die Quotientenregelung zwischen den jeweiligen Tabellenviertletzten der B1 und B2 angewandt. Beim Abstieg von acht Mannschaften ab trifft es die jeweils 4 letzten Mannschaften jeder Staffel.

--> Stand 16.06.2025: Sieben Mannschaften steigen aus den beiden B-Ligen ab. In der B1 sind dies der SC Roitzheim II (bereits zurückgezogen),der VfL Niederelvenich-Mülheim-Wichterich und die Sportfreunde DHO II. In der Staffel B2 sind es die SG Oleftal (Verlierer des direkten Vergleichs mit Schönau II), die Sportfreunde Wüschheim-Büllesheim und die SG Hellenthal II. Bei den beiden Viertletzten TSC Euskirchen (B1) und TSV Schönau II (B2) kommt die Quotientenregel zur Anwendung. Hier hat der ETSC (1,000) den schlechteren Quotienten gegenüber Schönau II (1,0833) und muss in die C-Klasse runter.

Aufstieg in die Kreisliga B

Aus der Kreisliga C steigen immer sechs Mannschaften auf, d.h. die jeweils Tabellenersten und -zweiten der C1, C2 und C3 würden aufsteigen. Verzichtet eine dieser sechs Mannschaften auf den Aufstieg, steigt der beste Tabellendritte auf (Quotientenregelung). Verzichten zwei dieser sechs Mannschaften auf den Aufstieg, steigen die zwei besten Tabellendritten auf (Quotientenregelung). Verzichten drei dieser sechs Mannschaften auf den Aufstieg, steigen die drei besten Tabellendritten auf (Quotientenregelung). Tabellenvierte können nach dieser Regelung nicht aufsteigen.

--> Stand 16.06.2025: Hier sind alle Entscheidungen gefallen.

C1: Inter Euskirchen (Meister) und SV Metternich

C2: SG Ülpenich/Elsig/Nemmenich (Meister) und SSC Firmenich

C3: SG Dahlem-Schmidtheim II (Meister) und TSV Feytal

Wichtig: In der Kreisliga A gilt nach der Anzahl der erzielten Punkte zunächst die Tordifferenz. Bei den Kreisligen B und C gilt hingegen nach den erreichten Punkten erst der direkte Vergleich.

Quelle: Fußballkreis Euskirchen vom 18.08.2024

