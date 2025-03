Auf- & Abstiegsentscheidungen Herrenfußball im Kreis Euskirchen

– Foto: Rocco Bartsch

FuPa hat auch dieses Jahr wieder den Rechenschieber ausgepackt und hält Euch fortan wieder auf dem Laufenden, was so in den jeweiligen Ligen angesagt ist. Wer steigt auf? Wer steigt ab? Das Hoffen und Bangen geht los, denn nahezu wöchentlich wird es neue Konstellationen geben. Wir haben Sie für Euch auf einen Blick zusammengestellt und aktualisieren stets. Und sagen wir mal so. Wäre jetzt Schluss, dann würden die Ligen im Fußballkreis Euskirchen gehörig durcheinander gewürfelt werden.

Vorab: Was im Kreis überhaupt möglich wäre, hat mit den Entscheidungen in den darüberliegenden Spielklassen bis hinauf in die dritte Liga zu tun. Neben dem sportlichen Abschneiden sind ggf. auch Rückzüge während der Saison zu berücksichtigen. Das betrifft u.a. ganz aktuell den Regionalligisten Türkspor Dortmund, deren Rückzug aber keine Auswirkungen auf den Mittelrhein und somit auch nicht auf den Kreis Euskirchen hat. Mit Stand 19.03.2025 wird aus der 3. Liga kein Verein aus NRW absteigen. Somit reduziert sich die Anzahl der Absteiger aus der Regionalliga West von vier auf drei. Unter diesen drei Absteigern befindet sich derzeit keine Mannschaft aus dem Mittelrheingebiet. Es greifen somit die Fälle 2.6 (MRL), 3.1 (LL) und 4.1 (BZL) der Auf- und Abstiegsregelungen des FVM zur Saison 2024/2025. Das bedeutet, am Ende der Saison steigen 12 Bezirksligisten aus den 4 Staffeln ab (jeweils 3) und 13 Teams aus den Kreisligen A (9 Meister und die vier Quotientenbesten) auf.

Konzentrieren wir uns somit auf die Bezirksligisten aus unserem Fußballkreis. Aufgrund der Tendenz der weiter sinkenden Anzahl der gemeldeten Mannschaften in den Kreisligen des Fußballkreises Euskirchen und des strukturellen Aufbaus der Kreisligen A, B und C wird in der Kreisliga A für die Saison 2024/2025 die Anzahl der Mannschaften auf 15 und für die Saison 2025/2026 auf 14 Mannschaften reduziert. Die vier Bezirskligisten des Kreises (Nierfeld, Bessenich, Wißkirchen und Dahlem-Schmidtheim) wurden zum Saisonbeginn in die Bezirksligastaffel 3 eingeteilt. Es könnten wie eingangs erwähnt maximal drei Mannschaften absteigen.