 2026-05-06T12:44:31.715Z

Allgemeines

Auf- & Abstiege möglich: Diese Spiele müsst ihr auf dem Schirm haben

Spieltag am Niederrhein - FuPa versorgt euch wieder mit allen Informationen rund um das Wochenende - auch eine Übersicht mit Top-Duellen darf natürlich nicht fehlen.

von André Nückel · Heute, 11:11 Uhr · 0 Leser
Spieltag am Niederrhein.
Spieltag am Niederrhein. – Foto: Markus Becker

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Nur noch vier Spieltage und die Saison am Niederrhein ist beendet! Am 10. Mai sind viele Entscheidungen im Auf- oder Abstiegsfall möglich, FuPa stellt euch alle Informationen parat.

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Eine Auswahl von Spielen am 10. Mai 2026

Morgen, 15:00 Uhr
1. FC Monheim
1. FC MonheimFC Monheim
DJK Adler Union Frintrop
DJK Adler Union FrintropDJK Frintrop
15:00live

Morgen, 15:00 Uhr
SpVg Schonnebeck
SpVg SchonnebeckSchonnebeck
KFC Uerdingen
KFC UerdingenKFC Uerdingen
15:00live

Morgen, 15:30 Uhr
VfB Speldorf
VfB SpeldorfVfB Speldorf
Sportfreunde Hamborn 07
Sportfreunde Hamborn 07Hamborn 07
15:30live

Morgen, 11:00 Uhr
SG Essen-Schönebeck
SG Essen-SchönebeckSchönebeck
SV Budberg
SV BudbergSV Budberg
11:00live

Morgen, 15:00 Uhr
1. FC Wülfrath
1. FC WülfrathFC Wülfrath
SSV Bergisch Born
SSV Bergisch BornSSV Born
15:00

Morgen, 15:30 Uhr
1. Spvg. Solingen Wald 03
1. Spvg. Solingen Wald 03Solingen 03
FC Kosova Düsseldorf
FC Kosova DüsseldorfFC Kosova
15:30

Morgen, 15:15 Uhr
SC 1920 Oberhausen
SC 1920 OberhausenSC Oberhaus.
SV Rhenania Hamborn
SV Rhenania HambornRhen Hamborn
15:15live

Morgen, 15:00 Uhr
TuS Stenern
TuS StenernTuS Stenern
SV Haldern
SV HaldernSV Haldern
15:00

Morgen, 15:00 Uhr
Sportfreunde Neuwerk
Sportfreunde NeuwerkSF Neuwerk
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis II
15:00

Morgen, 12:45 Uhr
DV Solingen
DV SolingenDV Solingen II
SSV Berghausen
SSV BerghausenBerghausen
12:45live

Morgen, 15:00 Uhr
CfR Links Düsseldorf
CfR Links DüsseldorfCfR Links
Rhenania Hochdahl
Rhenania HochdahlRhenania H.
15:00

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