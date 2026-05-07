Auf- und Abstieg völlig offen: Das Restprogramm der Bezirksliga 3

Durch den Rückzug von Hilal-Maroc Bergheim wurde die Bezirksliga-Tabelle kräftig durcheinander gewirbelt. Vier Teams sind in der Staffel 3 noch im Rennen um die Aufstiegsplätze. Da der Türkische SV Düren noch fünf Spiele zu absolvieren hat, geht am als Favorit in den Saisonendspurt. Außenseiterchancen hat auch Alemannia Lendersdorf, die das Top-Duo noch als Gegner hat.
Die SG Türkischer SV Düren ist der Favorit auf die Meisterschaft, da sie punktgleich mit dem Spitzenreiter noch ein Spiel mehr in der Hinterhand hat und gegen Ende auf schlagbare Kellerkinder trifft. Lövenich/Widdersdorf wird sich vermutlich mit dem zweiten Platz begnügen müssen, da ihr Restprogramm mit Lendersdorf und Weiden deutlich tückischer ist als das der Dürener Konkurrenz. Der SC 08 Elsdorf hat zwar nur drei Punkte Rückstand, wird aber aufgrund der absolvierten Spiele und des schweren Duells gegen Langerwehe im direkten Vergleich vermutlich das Nachsehen haben. Alemannia Lendersdorf agiert hier als der ultimative „Königsmacher“, da sie nacheinander gegen beide Top-Teams antreten und somit im Alleingang über Aufstieg entscheiden können.
SV Lövenich/Widdersdorf
26. Spieltag: (A) SpVg Frechen 20 II (10.)
27. Spieltag: (H) JSG Erft 01 Euskirchen (11.)
28. Spieltag: (A) Alemannia Lendersdorf (4.)
30. Spieltag: (H) SV Weiden (6.)
SG Türkischer SV Düren
26. Spieltag: (H) Alemannia Lendersdorf (4.)
27. Spieltag: (A) SV Weiden (6.)
28. Spieltag: (H) SV Rhenania Bessenich (12.)
29. Spieltag: (A) VfL Sindorf (13.)
30. Spieltag: (H) SC Kreuzau (8.)
SC 08 Elsdorf
26. Spieltag: (H) SC Kreuzau (8.)
27. Spieltag: (A) SC Germania Erftstadt-Lechenich (15.)
28. Spieltag: (H) TuS Langerwehe (5.)
29. Spieltag: (A) JSG Erft 01 Euskirchen (11.)
Alemannia Lendersdorf
26. Spieltag: (A) SG Türkischer SV Düren (2.)
27. Spieltag: (H) SpVg Frechen 20 II (10.)
28. Spieltag: (H) SV Lövenich/Widdersdorf (1.)
29. Spieltag: (A) SV Weiden (6.)
30. Spieltag: (H) SV Rhenania Bessenich (12.)
Für Germania Erftstadt-Lechenich wird es bei nur 14 Punkten und den meisten absolvierten Spielen schwer, da ein Wunder gegen Teams wie Elsdorf kaum realistisch erscheint. Das „Endspiel“ steigt am 26. Spieltag zwischen Ahrem und Sindorf, wobei eine Niederlage für Ahrem wohl der Knock-Out wäre. Rhenania Bessenich hat bei sieben Punkten Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz die besten Karten, da sich die Konkurrenz untereinander die Punkte wegschnappt.
SV Rhenania Bessenich
26. Spieltag: (A) Horremer SV (7.)
27. Spieltag: (H) Viktoria Birkesdorf (9.)
28. Spieltag: (A) SG Türkischer SV Düren (2.)
29. Spieltag: (H) SpVg Frechen 20 II (10.)
30. Spieltag: (A) Alemannia Lendersdorf (4.)
VfL Sindorf
26. Spieltag: (A) SSV Rot-Weiß Ahrem (14.)
27. Spieltag: (H) Horremer SV (7.)
28. Spieltag: (A) Viktoria Birkesdorf (9.)
29. Spieltag: (H) SG Türkischer SV Düren (2.)
30. Spieltag: (A) SpVg Frechen 20 II (10.)
SSV Rot-Weiß Ahrem
26. Spieltag: (H) VfL Sindorf (13.)
27. Spieltag: (A) SC Kreuzau (8.)
28. Spieltag: (H) SC Germania Erftstadt-Lechenich (15.)
29. Spieltag: (A) TuS Langerwehe (5.)
30. Spieltag: (H) JSG Erft 01 Euskirchen (11.)
SC Germania Erftstadt-Lechenich
27. Spieltag: (H) SC 08 Elsdorf (3.)
28. Spieltag: (A) SSV Rot-Weiß Ahrem (14.)
29. Spieltag: (H) Horremer SV (7.)
30. Spieltag: (A) Viktoria Birkesdorf (9.)