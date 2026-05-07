Auf- und Abstieg völlig offen: Das Restprogramm der Bezirksliga 3 Vier Teams haben noch Chancen auf den Landesliga-Aufstieg von red · Heute, 18:30 Uhr · 0 Leser

Ist auch als Tabellenvierter noch im Rennen: Alemannia Lendersdorf – Foto: Ayhan Gündüz

Durch den Rückzug von Hilal-Maroc Bergheim wurde die Bezirksliga-Tabelle kräftig durcheinander gewirbelt. Vier Teams sind in der Staffel 3 noch im Rennen um die Aufstiegsplätze. Da der Türkische SV Düren noch fünf Spiele zu absolvieren hat, geht am als Favorit in den Saisonendspurt. Außenseiterchancen hat auch Alemannia Lendersdorf, die das Top-Duo noch als Gegner hat.

Das Restprogramm der Aufstiegsanwärter Die SG Türkischer SV Düren ist der Favorit auf die Meisterschaft, da sie punktgleich mit dem Spitzenreiter noch ein Spiel mehr in der Hinterhand hat und gegen Ende auf schlagbare Kellerkinder trifft. Lövenich/Widdersdorf wird sich vermutlich mit dem zweiten Platz begnügen müssen, da ihr Restprogramm mit Lendersdorf und Weiden deutlich tückischer ist als das der Dürener Konkurrenz. Der SC 08 Elsdorf hat zwar nur drei Punkte Rückstand, wird aber aufgrund der absolvierten Spiele und des schweren Duells gegen Langerwehe im direkten Vergleich vermutlich das Nachsehen haben. Alemannia Lendersdorf agiert hier als der ultimative „Königsmacher“, da sie nacheinander gegen beide Top-Teams antreten und somit im Alleingang über Aufstieg entscheiden können. SV Lövenich/Widdersdorf

26. Spieltag: (A) SpVg Frechen 20 II (10.)

27. Spieltag: (H) JSG Erft 01 Euskirchen (11.)

28. Spieltag: (A) Alemannia Lendersdorf (4.)

30. Spieltag: (H) SV Weiden (6.)

SG Türkischer SV Düren

26. Spieltag: (H) Alemannia Lendersdorf (4.)

27. Spieltag: (A) SV Weiden (6.)

28. Spieltag: (H) SV Rhenania Bessenich (12.)

29. Spieltag: (A) VfL Sindorf (13.)

30. Spieltag: (H) SC Kreuzau (8.) SC 08 Elsdorf

26. Spieltag: (H) SC Kreuzau (8.)

27. Spieltag: (A) SC Germania Erftstadt-Lechenich (15.)

28. Spieltag: (H) TuS Langerwehe (5.)

29. Spieltag: (A) JSG Erft 01 Euskirchen (11.)