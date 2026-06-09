Auf- und Abstieg in den Oberhausener Kreisligen (mit Relegation)

Wenn die Saison allmählich auf die Zielgerade einbiegt, häufen sich auch bei FuPa wieder die Fragen zum Thema Auf- und Abstieg. Seit vielen Jahren versuchen wir deshalb, ein wenig Licht in die oft ein wenig dunklen Abgründe der Auf- und Abstiegsregelungen zu bringen. Das versuchen wir auch in diesem Spieljahr, indem wir die Regelungen für die jeweiligen Kreise gesondert unter die Lupe nehmen. Diesmal befassen wir uns mit den Regelungen für den Kreis Oberhausen-Bottrop.
Regelten die Kreise früher oft selbst, wie im Falle einer Punktgleichheit in den Kreisligen verfahren wurde, so hat der Fußballverband Niederrhein dies zuletzt einheitlich festgelegt. Das traf jedoch auch auf den Unmut vieler Fußballer, sah die Regelung doch vor, dass es bei Punktgleichheit auf für den Auf- und Abstieg entscheidenden Plätzen stets durch Entscheidungsspiele die Entscheidung herbeizuführen sei. In diesem Punkt lenkte der FVN nun ein. Nun heißt es in den Regularien: "Gemäß § 41 SpO/WDFV gilt für alle Spielklassen im FVN die Regelung, dass bei Punktgleichheit auf den für Auf- oder Abstieg entscheidenden Tabellenplätzen die Auf- oder Absteiger zuerst nach dem direkten Vergleich ermittelt werden, das heißt, zuerst zählen die Spiele der beiden beteiligten Mannschaften gegeneinander mit Torverhältniswertung. Bei drei oder mehr punktgleichen Mannschaften wird zur Entscheidung auch das Torverhältnis bei allen Spielen der beteiligten Mannschaften untereinander zur Entscheidung herangezogen. Besteht bei dem direkten Vergleich Gleichstand, kommt es erst zu Entscheidungsspielen."
In der laufenden Saison hat der Kreis Oberhausen-Bottrop nur einen Aufsteiger aus der Kreisliga A in die Bezirksliga, daran kann sich auch durch den erweiterten Aufstieg nichts ändern, weil der Kreis davon in der Saison 2025/26 nicht profitiert. Die Zahl der Absteiger aus der Kreisliga A richtet sich dabei nach der Zahl der Absteiger aus Oberhausen-Bottrop in der Bezirksliga. Dort sind die Kreismannschaften auf die Gruppen 5 und 6 verteilt, so dass bis zu sieben Absteiger insgesamt möglich waren.Die Sportfreunde Königshardt stehen nach dem letzten Spieltag als Absteiger fest, Arminia Lirich muss in die Relegation. Die Auswirkung auf die Kreisliga A verläuft jedenfalls absolut stringent. Wäre der Kreis in der Bezirksliga komplett von Absteigern verschont geblieben, hätten nur zwei A-Ligisten in die Kreisliga B absteigen müssen. Für jeden Bezirksliga-Absteiger kommt auch ein Absteiger in der Kreisliga A hinzu. Bei zwei Absteigern müssten dann also vier Mannschaften aus der Kreisliga A absteigen, bei einem wären es drei. Die Sportfreunde Königshardt II stehen nach ihrem Rückzug bereits als Absteiger aus der Kreisliga A fest.
In allen Konstellationen gleich ist auch die Regelung für den Aufstieg in der Kreisliga B. Hier steigen auf jeden Fall insgesamt drei Mannschaften auf, so dass die beiden Zweiten der Kreisliga B einen dritten Aufsteiger in Hin- und Rückspiel ermitteln. Der Abstieg aus der Kreisliga B verläuft dann analog zur Kreisliga A. Wäre der Kreis ohne Absteiger in der Bezirksliga geblieben, hätten nur insgesamt zwei B-Ligisten absteigen müssen, also nur die beiden Schlusslichter. Auch hier kommt für jeden Bezirksliga-Absteiger einer in der Kreisliga B hinzu. So könnten also auch hier theoretisch noch bis zu vier Absteiger zustande kommen. Unterschied hier: Da diese ja aus den beiden Gruppen kommen, müssten bei drei Absteigern aus der Kreisliga B ebenfalls Entscheidungsspiele mit Hin und Rückspiel zwischen den Teams der Plätze 17 entscheiden, je nachdem, wie viele Absteiger sich aus der Bezirksliga-Konstellation ergeben. In Gruppe 1 stand derweil der SC Oberhausen II nach Rückzug bereits als Absteiger fest, in Gruppe 2 galt das mit dem VfB Bottrop II und Rhenania Bottrop sogar für zwei Mannschaften, so dass es zu eben diesem Entscheidungsspiel bei drei Absteigern nicht kommen wird.
In der Kreisliga C läuft der Aufstieg absolut parallel zur Kreisliga B. Aus den beiden Gruppen steigen insgesamt drei Mannschaften in die Kreisliga B auf, so dass die Meister direkt nach oben gehen und die beiden Zweiten den dritten Aufsteiger in zwei Entscheidungsspielen ermitteln.
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