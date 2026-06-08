Auf- und Abstieg in den Moerser Kreisligen (mit Relegation) Update 9. Juni: Wir haben für Euch die Auf- und Abstiegsregelungen des Fußballkreises Moers für die Saison 2025/26 unter die Lupe genommen. So soll in den Kreisligen auf- und abgestiegen werden. von Sascha Köppen · Gestern, 12:26 Uhr · 0 Leser

So läuft der Auf- und Abstieg in den Moerser Kreisligen. – Foto: Thomas Rinke

Wenn die Saison allmählich auf die Zielgerade einbiegt, häufen sich auch bei FuPa wieder die Fragen zum Thema Auf- und Abstieg. Seit vielen Jahren versuchen wir deshalb, ein wenig Licht in die oft ein wenig dunklen Abgründe der Auf- und Abstiegsregelungen zu bringen. Das versuchen wir auch in diesem Spieljahr, indem wir die Regelungen für die jeweiligen Kreise gesondert unter die Lupe nehmen. Diesmal befassen wir uns mit den Regelungen für den Kreis Moers.

Regelten die Kreise früher oft selbst, wie im Falle einer Punktgleichheit in den Kreisligen verfahren wurde, so hat der Fußballverband Niederrhein dies zuletzt einheitlich festgelegt. Das traf jedoch auch auf den Unmut vieler Fußballer, sah die Regelung doch vor, dass es bei Punktgleichheit auf für den Auf- und Abstieg entscheidenden Plätzen stets durch Entscheidungsspiele die Entscheidung herbeizuführen sei. In diesem Punkt lenkte der FVN nun ein. Nun heißt es in den Regularien: "Gemäß § 41 SpO/WDFV gilt für alle Spielklassen im FVN die Regelung, dass bei Punktgleichheit auf den für Auf- oder Abstieg entscheidenden Tabellenplätzen die Auf- oder Absteiger zuerst nach dem direkten Vergleich ermittelt werden, das heißt, zuerst zählen die Spiele der beiden beteiligten Mannschaften gegeneinander mit Torverhältniswertung. Bei drei oder mehr punktgleichen Mannschaften wird zur Entscheidung auch das Torverhältnis bei allen Spielen der beteiligten Mannschaften untereinander zur Entscheidung herangezogen. Besteht bei dem direkten Vergleich Gleichstand, kommt es erst zu Entscheidungsspielen." Nur der Meister der Kreisliga A steigt auf Für die Kreisliga A ist zunächst einmal klar, dass lediglich der Meister in die Bezirksliga aufsteigen wird. Auch vom möglicherweise erweiterten Aufstieg profitiert der Kreis in dieser Spielzeit nicht. Die Zahl der Absteiger aus der Kreisliga A ist indes an die Zahl der Absteiger aus der Bezirksliga in den Kreis Moers gekoppelt. Da die Moerser Bezirksligisten in zwei verschiedenen Gruppen unterwegs sind, konnten bis zu fünf Bezirksligisten absteigen. Alle Teams aus dem Kreis Moers haben aber die Klasse gehalten. Drei Teams müssen so aus der Kreisliga A absteigen. Der SV Schwafheim II steht nach Rückzug derweil als erster Absteiger aus der Kreisliga A fest.