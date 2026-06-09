Auf- und Abstieg in den Klever Kreisligen (mit Relegation)

Wenn die Saison allmählich auf die Zielgerade einbiegt, häufen sich auch bei FuPa wieder die Fragen zum Thema Auf- und Abstieg. Seit vielen Jahren versuchen wir deshalb, ein wenig Licht in die oft ein wenig dunklen Abgründe der Auf- und Abstiegsregelungen zu bringen. Das versuchen wir auch in diesem Spieljahr, indem wir die Regelungen für die jeweiligen Kreise gesondert unter die Lupe nehmen. Diesmal befassen wir uns mit den Regelungen für den Kreis Kleve-Geldern.
Regelten die Kreise früher oft selbst, wie im Falle einer Punktgleichheit in den Kreisligen verfahren wurde, so hat der Fußballverband Niederrhein dies zuletzt einheitlich festgelegt. Das traf jedoch auch auf den Unmut vieler Fußballer, sah die Regelung doch vor, dass es bei Punktgleichheit auf für den Auf- und Abstieg entscheidenden Plätzen stets durch Entscheidungsspiele die Entscheidung herbeizuführen sei. In diesem Punkt lenkte der FVN nun ein. Nun heißt es in den Regularien: "Gemäß § 41 SpO/WDFV gilt für alle Spielklassen im FVN die Regelung, dass bei Punktgleichheit auf den für Auf- oder Abstieg entscheidenden Tabellenplätzen die Auf- oder Absteiger zuerst nach dem direkten Vergleich ermittelt werden, das heißt, zuerst zählen die Spiele der beiden beteiligten Mannschaften gegeneinander mit Torverhältniswertung. Bei drei oder mehr punktgleichen Mannschaften wird zur Entscheidung auch das Torverhältnis bei allen Spielen der beteiligten Mannschaften untereinander zur Entscheidung herangezogen. Besteht bei dem direkten Vergleich Gleichstand, kommt es erst zu Entscheidungsspielen."
Zwei Grundsätze gelten für den Kreis Kleve-Geldern zunächst einmal in dieser Saison: In der Kreisliga A steigt lediglich der Meister in die Bezirksliga auf, und zu einem erweiterten Aufstieg kann es ebenfalls nicht kommen, weil davon diesmal vier andere Kreise im FVN profitieren. Was nun die Zahl der Absteiger in der Kreisliga A anbetrifft, so ist diese an die Zahl der Absteiger des Kreises in der Bezirksliga gekoppelt. Es steigen so lange nur drei Mannschaften aus der Kreisliga A ab, wie nicht mehr als zwei Bezirksligisten aus dem Kreis absteigen - und das steht seit dem Sonntag verbindlich fest. Die SGE Bedburg-Hau hat ihr Team zurückgezogen, Viktoria Goch II stand bereits als weiterer Absteiger fest. Hätte es drei Bezirksligistene rwischt, hätten vier Teams aus der Kreisliga A absteigen müssen.
Auch die Zahl der Aufsteiger in der Kreisliga B ist an die Bezirksliga gekoppelt. Denn wäre der Kreis hier ohne Absteiger geblieben, so wären vier Mannschaften in die Kreisliga A aufgestiegen, also zwei je Gruppe. Drei wären es dann gewesen, hätte es in der Bezirksliga nur eine Mannschaft aus dem Kreis erwischt, es wäre also zu Entscheidungsspielen der beiden Zweiten der Kreisliga B gekommen. Die gibt es nun trotz der zwei Absteiger, weil die SGE Bedburg-Hau künftig in der Kreisliga B statt Kreisliga A an den Start gehen wird. Um also den dritten Aufsteiger zu finden, treten am Mittwoch die Sportfreunde Broekhuysen II und der SV Bedburg-Hau gegeneinander an (19.30 Uhr), am Sonntag um 15 Uhr folgt das Rückspiel.
Beim Abstieg aus der Kreisliga B gab es vor dem letzten Spieltag noch zwei Szenarien, nun ist klar: Es gibt es fünf Absteiger in der Kreisliga B, bis vor dem letzten Spieltag war die farbliche Markierung der offiziellen Tabelle hier noch irreführend. Die beiden Drittletzten bestreiten hier nun eine Abstiegsrelegation, um einen fünften Absteiger zu ermitteln. Hierzu treffen sich am Mittwoch der FC Concordia Goch und der TSV Nieukerk II um 19.30 Uhr, am Sonntag um 15 Uhr steht dann das Rückspiel an.
Rot-Weiß Geldern hatte in Gruppe 2 seine Mannschaft bereits zurückgezogen und stand als Absteiger fest. In Gruppe 1 zog dann Rheinwacht Erfgen nach.
In der Kreisliga C hätten im Bestfall auch aus jeder der drei Gruppen je zwei Mannschaften in die Kreisliga B aufsteigen können, aber nur dann, wenn der Kreis in der Bezirksliga komplett vom Abstieg verschont geblieben wäre. Bei zwei Absteigern aus der Bezirksliga in den Kreis kommt es zu einer Relegationsrunde der der Tabellenzweiten der Kreisliga C, in der sich noch eine Mannschaft für die Kreisliga B qualifiziert, es insgesamt also vier Aufsteiger geben wird.
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