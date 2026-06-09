Auf- und Abstieg in den Duisburger Kreisligen (mit Relegation) Update 9. Juni: Wir haben für Euch die Auf- und Abstiegsregelungen des Fußballkreises Duisburg-Mülheim-Dinslaken für die Saison 2025/26 unter die Lupe genommen. So soll in den Kreisligen auf- und abgestiegen werden. von Sascha Köppen · Heute, 20:15 Uhr · 0 Leser

So läuft der Auf- und Abstieg in den Duisburger Kreisligen. – Foto: Thomas Rinke

Wenn die Saison allmählich auf die Zielgerade einbiegt, häufen sich auch bei FuPa wieder die Fragen zum Thema Auf- und Abstieg. Seit vielen Jahren versuchen wir deshalb, ein wenig Licht in die oft ein wenig dunklen Abgründe der Auf- und Abstiegsregelungen zu bringen. Das versuchen wir auch in diesem Spieljahr, indem wir die Regelungen für die jeweiligen Kreise gesondert unter die Lupe nehmen. Diesmal befassen wir uns mit den Regelungen für den Kreis Duisburg-Mülheim-Dinslaken.

Regelten die Kreise früher oft selbst, wie im Falle einer Punktgleichheit in den Kreisligen verfahren wurde, so hat der Fußballverband Niederrhein dies zuletzt einheitlich festgelegt. Das traf jedoch auch auf den Unmut vieler Fußballer, sah die Regelung doch vor, dass es bei Punktgleichheit auf für den Auf- und Abstieg entscheidenden Plätzen stets durch Entscheidungsspiele die Entscheidung herbeizuführen sei. In diesem Punkt lenkte der FVN nun ein. Nun heißt es in den Regularien: "Gemäß § 41 SpO/WDFV gilt für alle Spielklassen im FVN die Regelung, dass bei Punktgleichheit auf den für Auf- oder Abstieg entscheidenden Tabellenplätzen die Auf- oder Absteiger zuerst nach dem direkten Vergleich ermittelt werden, das heißt, zuerst zählen die Spiele der beiden beteiligten Mannschaften gegeneinander mit Torverhältniswertung. Bei drei oder mehr punktgleichen Mannschaften wird zur Entscheidung auch das Torverhältnis bei allen Spielen der beteiligten Mannschaften untereinander zur Entscheidung herangezogen. Besteht bei dem direkten Vergleich Gleichstand, kommt es erst zu Entscheidungsspielen." Zunächst einmal ist zu sagen, dass der Kreis Duisburg-Mülheim-Dinslaken in dieser Saison zwar vom erweiterten Aufstieg profitieren konnte, dies sich aber inzwischen erledigt hat. Denn der Kreis wäre erst als vierter und letzter Profiteur an der Reihe gewesen, was bedeutet hätte, dass weder die SSVg Velbert, noch der Wuppertaler SV aus der Regionalliga West hätte absteigen dürfen, damit es neben den zwei feststehenden Aufsteigern aus der Kreisliga A in die Bezirksliga noch einen dritten gegeben hätte. Da nun auch die U23 von Fortuna Düsseldorf noch zusätzlich zwangsabsteigt, profitiert davon nur der Kreis Grevenbroich-Neuss.

Zwei Aufsteiger in die Bezirksliga Es steht also fest, dass nur die beiden Meister aus der Kreisliga A in die Bezirksliga aufsteigen. Absteigen müssen so lange nur sechs Mannschaften aus der Kreisliga A absteigen, also drei je Gruppe, wie es nicht mehr als zwei Absteiger aus der Bezirksliga in den Kreis gibt. Auch damit wird es allerdings nichts werden. Denn neben den feststehenden Bezirksliga-Absteigern GSG Duisburg und SpVgg Meiderich ist auch klar, dass alle möglichen weiteren Absteiger aus dem Kreis kommen. Drei Absteiger sind in der Bezirksliga damit sicher, vier könnten es über die Relegation noch werden. Deshalb steigen acht Mannschaften in die Kreisliga B ab, vier pro Gruppe. In Gruppe 2 der Kreisliga A stehen nach Rückzügen die TuS Mündelheim II und der 1. FC Hagenshof bereits als Absteiger fest, in Gruppe 1 der Duisburger FV II. Insgesamt werden also noch fünf sportliche Absteiger gesucht. Auch der Aufstieg in der Kreisliga B hat mit den Bezirksliga-Absteigern aus dem Kreis zu tun. Denn vier Mannschaften, also zwei pro Gruppe, hätten aufsteigen können, wäre der Kreis von Absteigern verschont geblieben. Drei Aufsteiger gibt es, wenn drei Mannschaften aus der Bezirksliga in den Kreis absteigen, die Zweiten der Kreisliga B müssten dann in Entscheidungsspielen den dritten Aufsteiger in die Kreisliga A ermitteln. Sollte es indes vier Bezirksliga-Absteiger geben, sind nur noch die beiden Meister der Kreisliga B aufgestiegen.