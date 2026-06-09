Auf- und Abstieg in den Düsseldorfer Kreisligen (mit Relegation) Update 9. Juni: Wir haben für Euch die Auf- und Abstiegsregelungen des Fußballkreises Düsseldorf für die Saison 2025/26 unter die Lupe genommen. So soll in den Kreisligen auf- und abgestiegen werden. von Sascha Köppen · Heute, 20:20 Uhr · 0 Leser

So läuft der Auf- und Abstieg in den Düsseldorfer Kreisligen. – Foto: Thomas Rinke

Wenn die Saison allmählich auf die Zielgerade einbiegt, häufen sich auch bei FuPa wieder die Fragen zum Thema Auf- und Abstieg. Seit vielen Jahren versuchen wir deshalb, ein wenig Licht in die oft ein wenig dunklen Abgründe der Auf- und Abstiegsregelungen zu bringen. Das versuchen wir auch in diesem Spieljahr, indem wir die Regelungen für die jeweiligen Kreise gesondert unter die Lupe nehmen. Diesmal befassen wir uns mit den Regelungen für den Kreis Düsseldorf.

Regelten die Kreise früher oft selbst, wie im Falle einer Punktgleichheit in den Kreisligen verfahren wurde, so hat der Fußballverband Niederrhein dies zuletzt einheitlich festgelegt. Das traf jedoch auch auf den Unmut vieler Fußballer, sah die Regelung doch vor, dass es bei Punktgleichheit auf für den Auf- und Abstieg entscheidenden Plätzen stets durch Entscheidungsspiele die Entscheidung herbeizuführen sei. In diesem Punkt lenkte der FVN nun ein. Nun heißt es in den Regularien: "Gemäß § 41 SpO/WDFV gilt für alle Spielklassen im FVN die Regelung, dass bei Punktgleichheit auf den für Auf- oder Abstieg entscheidenden Tabellenplätzen die Auf- oder Absteiger zuerst nach dem direkten Vergleich ermittelt werden, das heißt, zuerst zählen die Spiele der beiden beteiligten Mannschaften gegeneinander mit Torverhältniswertung. Bei drei oder mehr punktgleichen Mannschaften wird zur Entscheidung auch das Torverhältnis bei allen Spielen der beteiligten Mannschaften untereinander zur Entscheidung herangezogen. Besteht bei dem direkten Vergleich Gleichstand, kommt es erst zu Entscheidungsspielen." In der Düsseldorfer Kreisliga A sieht die Aufstiegsregelung vor, dass zunächst einmal nur der Meister sich für die kommende Bezirksliga qualifiziert. Der Zweite der Tabelle wäre nur dann mitaufgestiegen, wenn der Kreis als einer von vier möglichen Kreisen vom vermehrten Aufstieg profitiert hätte. Das ist aber schon durch den Regionalliga-Abstieg des Wuppertaler SV und der SSVg Velbert nicht mehr gegeben gewesen, dazu kommt nun noch der Zwangsabstieg der U23 von Fortuna Düsseldorf.