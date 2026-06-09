Auf- und Abstieg in den Düsseldorfer Kreisligen (mit Relegation)

Wenn die Saison allmählich auf die Zielgerade einbiegt, häufen sich auch bei FuPa wieder die Fragen zum Thema Auf- und Abstieg. Seit vielen Jahren versuchen wir deshalb, ein wenig Licht in die oft ein wenig dunklen Abgründe der Auf- und Abstiegsregelungen zu bringen. Das versuchen wir auch in diesem Spieljahr, indem wir die Regelungen für die jeweiligen Kreise gesondert unter die Lupe nehmen. Diesmal befassen wir uns mit den Regelungen für den Kreis Düsseldorf.
Regelten die Kreise früher oft selbst, wie im Falle einer Punktgleichheit in den Kreisligen verfahren wurde, so hat der Fußballverband Niederrhein dies zuletzt einheitlich festgelegt. Das traf jedoch auch auf den Unmut vieler Fußballer, sah die Regelung doch vor, dass es bei Punktgleichheit auf für den Auf- und Abstieg entscheidenden Plätzen stets durch Entscheidungsspiele die Entscheidung herbeizuführen sei. In diesem Punkt lenkte der FVN nun ein. Nun heißt es in den Regularien: "Gemäß § 41 SpO/WDFV gilt für alle Spielklassen im FVN die Regelung, dass bei Punktgleichheit auf den für Auf- oder Abstieg entscheidenden Tabellenplätzen die Auf- oder Absteiger zuerst nach dem direkten Vergleich ermittelt werden, das heißt, zuerst zählen die Spiele der beiden beteiligten Mannschaften gegeneinander mit Torverhältniswertung. Bei drei oder mehr punktgleichen Mannschaften wird zur Entscheidung auch das Torverhältnis bei allen Spielen der beteiligten Mannschaften untereinander zur Entscheidung herangezogen. Besteht bei dem direkten Vergleich Gleichstand, kommt es erst zu Entscheidungsspielen."
In der Düsseldorfer Kreisliga A sieht die Aufstiegsregelung vor, dass zunächst einmal nur der Meister sich für die kommende Bezirksliga qualifiziert. Der Zweite der Tabelle wäre nur dann mitaufgestiegen, wenn der Kreis als einer von vier möglichen Kreisen vom vermehrten Aufstieg profitiert hätte. Das ist aber schon durch den Regionalliga-Abstieg des Wuppertaler SV und der SSVg Velbert nicht mehr gegeben gewesen, dazu kommt nun noch der Zwangsabstieg der U23 von Fortuna Düsseldorf.
Es bleibt also dabei, dass nur der Meister der Kreisliga A aufsteigt, hier kann seit dem 17. Mai dem SC Unterbach auch schon gratuliert werden. Drei Mannschaften müssen zudem aus der Kreisliga A absteigen, so lange es nicht mehr als einen Absteiger aus der Bezirksliga in den Kreis gibt, was nach wie vor im Bereich des Möglichen liegt. Vier Mannschaften müssen aus der Kreisliga A absteigen, wenn es in der Bezirksliga zwei Absteiger werden. Im Kampf um den Relegationsplatz ging der CfR Links punktgleich mit dem VdS Nievenheim in den letzten Spieltag, hat aber den direkten Vergleich gewonnen. Mit Saisonende am Sonntag steht hier die Entscheidung aber noch aus. Nievenheim hat sein Spiel gegen Lohausen gewonnen, die Partie des CfR Links beim TSV Meerbusch II wurde abgebrochen.
Auch auf den Aufstieg in der Kreisliga B hat das alles Einfluss. Denn da nur der Meister in der Kreisliga A aufteigt, wären nur dann vier Mannschaften aus der Kreisliga B aufgestiegen, wenn es keinen Absteiger aus der Bezirksliga in den Kreis gegeben hätte, und das ist nicht mehr möglich. Sollte es dort aber einen oder zwei Absteiger geben, so steigen nur noch drei Mannschaften aus der Kreisliga B auf, es werden also Entscheidungsspiele der beiden Tabellenzweiten notwendig.
Absteigen in die Kreisliga C hätten nur dann lediglich sechs Mannschaften gemusst, wenn es keinen Absteiger aus Düsseldorf in der Bezirksliga gegeben hätte. Sobald dies auch nur ein Team betrifft, steigen sieben Mannschaften aus der Kreisliga B ab, es kommt also zu Entscheidungsspielen der beiden Viertletzten. In Gruppe 1 hat dabei TuRU Düsseldorf II sein Team bereits zurückgezogen und ist erster Absteiger, in Gruppe 2 gilt das für den VfB 03 Hilden II.
In der Kreisliga C steigen bei bis zu einem Absteiger aus der Bezirksliga sieben Mannschaften in die Kreisliga B auf, für jeden weiteren Absteiger in der Bezirksliga wird es ein Aufsteiger weniger in der Kreisliga C. Sechs Aufsteiger sind also mindestens sicher. Entscheidungsspiele sind also auch hier denkbar.
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