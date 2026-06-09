Auf- und Abstieg in den Bocholter Kreisligen (mit Relegation) Update 9. Juni: Wir haben für Euch die Auf- und Abstiegsregelungen des Fußballkreises Rees-Bocholt für die Saison 2025/26 unter die Lupe genommen. So soll in den Kreisligen auf- und abgestiegen werden. von Sascha Köppen · Heute, 20:38 Uhr · 0 Leser

So läuft der Auf- und Abstieg in den Bocholter Kreisligen. – Foto: Thomas Rinke

Wenn die Saison allmählich auf die Zielgerade einbiegt, häufen sich auch bei FuPa wieder die Fragen zum Thema Auf- und Abstieg. Seit vielen Jahren versuchen wir deshalb, ein wenig Licht in die oft ein wenig dunklen Abgründe der Auf- und Abstiegsregelungen zu bringen. Das versuchen wir auch in diesem Spieljahr, indem wir die Regelungen für die jeweiligen Kreise gesondert unter die Lupe nehmen. Diesmal befassen wir uns mit den Regelungen für den Kreis Rees-Bocholt.

Regelten die Kreise früher oft selbst, wie im Falle einer Punktgleichheit in den Kreisligen verfahren wurde, so hat der Fußballverband Niederrhein dies zuletzt einheitlich festgelegt. Das traf jedoch auch auf den Unmut vieler Fußballer, sah die Regelung doch vor, dass es bei Punktgleichheit auf für den Auf- und Abstieg entscheidenden Plätzen stets durch Entscheidungsspiele die Entscheidung herbeizuführen sei. In diesem Punkt lenkte der FVN nun ein. Nun heißt es in den Regularien: "Gemäß § 41 SpO/WDFV gilt für alle Spielklassen im FVN die Regelung, dass bei Punktgleichheit auf den für Auf- oder Abstieg entscheidenden Tabellenplätzen die Auf- oder Absteiger zuerst nach dem direkten Vergleich ermittelt werden, das heißt, zuerst zählen die Spiele der beiden beteiligten Mannschaften gegeneinander mit Torverhältniswertung. Bei drei oder mehr punktgleichen Mannschaften wird zur Entscheidung auch das Torverhältnis bei allen Spielen der beteiligten Mannschaften untereinander zur Entscheidung herangezogen. Besteht bei dem direkten Vergleich Gleichstand, kommt es erst zu Entscheidungsspielen." TVD Velbert macht zweiten Aufsteiger in der Kreisliga A möglich Alle Bezirksligisten aus dem Kreis Rees-Bocholt spielen in Gruppe 4 der Bezirksliga, es konnte also maximal vier Absteiger in den Kreis geben. Das hat auf den Aufstieg in der Kreisliga A zunächst keinen Einfluss. Der Meister ist sicher aufgestiegen, zudem war der Kreis beim erweiterten Aufstieg an zweiter Position, so dass ein zweiter Aufsteiger, abhängig vom Auf- und Abstieg in der Regional- und Oberliga, gut möglich gewesen wäre. Danach sah es auch bis zum letzten Spieltag der zweiten Liga aus, doch durch den Abstieg von Fortuna Düsseldorf und den daraus folgenden Zwangsabstieg der U23 aus der Regionalliga gibt es dort jetzt drei Absteiger, so dass diese Hoffnung dahin schien und nur der Meister aufzusteigen drohte. Das alles hat sich jedoch durch den Rückzug des TVD Velbert aus der Landesliga wieder verändert (nachzulesen hier), so dass sich neben der DJK Rhede nun auch Rheingold Emmerich über den sicheren Aufstieg freuen darf.