Auf- und Abstieg in den Bocholter Kreisligen (mit Relegation)

Wenn die Saison allmählich auf die Zielgerade einbiegt, häufen sich auch bei FuPa wieder die Fragen zum Thema Auf- und Abstieg. Seit vielen Jahren versuchen wir deshalb, ein wenig Licht in die oft ein wenig dunklen Abgründe der Auf- und Abstiegsregelungen zu bringen. Das versuchen wir auch in diesem Spieljahr, indem wir die Regelungen für die jeweiligen Kreise gesondert unter die Lupe nehmen. Diesmal befassen wir uns mit den Regelungen für den Kreis Rees-Bocholt.
Regelten die Kreise früher oft selbst, wie im Falle einer Punktgleichheit in den Kreisligen verfahren wurde, so hat der Fußballverband Niederrhein dies zuletzt einheitlich festgelegt. Das traf jedoch auch auf den Unmut vieler Fußballer, sah die Regelung doch vor, dass es bei Punktgleichheit auf für den Auf- und Abstieg entscheidenden Plätzen stets durch Entscheidungsspiele die Entscheidung herbeizuführen sei. In diesem Punkt lenkte der FVN nun ein. Nun heißt es in den Regularien: "Gemäß § 41 SpO/WDFV gilt für alle Spielklassen im FVN die Regelung, dass bei Punktgleichheit auf den für Auf- oder Abstieg entscheidenden Tabellenplätzen die Auf- oder Absteiger zuerst nach dem direkten Vergleich ermittelt werden, das heißt, zuerst zählen die Spiele der beiden beteiligten Mannschaften gegeneinander mit Torverhältniswertung. Bei drei oder mehr punktgleichen Mannschaften wird zur Entscheidung auch das Torverhältnis bei allen Spielen der beteiligten Mannschaften untereinander zur Entscheidung herangezogen. Besteht bei dem direkten Vergleich Gleichstand, kommt es erst zu Entscheidungsspielen."
Alle Bezirksligisten aus dem Kreis Rees-Bocholt spielen in Gruppe 4 der Bezirksliga, es konnte also maximal vier Absteiger in den Kreis geben. Das hat auf den Aufstieg in der Kreisliga A zunächst keinen Einfluss. Der Meister ist sicher aufgestiegen, zudem war der Kreis beim erweiterten Aufstieg an zweiter Position, so dass ein zweiter Aufsteiger, abhängig vom Auf- und Abstieg in der Regional- und Oberliga, gut möglich gewesen wäre. Danach sah es auch bis zum letzten Spieltag der zweiten Liga aus, doch durch den Abstieg von Fortuna Düsseldorf und den daraus folgenden Zwangsabstieg der U23 aus der Regionalliga gibt es dort jetzt drei Absteiger, so dass diese Hoffnung dahin schien und nur der Meister aufzusteigen drohte. Das alles hat sich jedoch durch den Rückzug des TVD Velbert aus der Landesliga wieder verändert (nachzulesen hier), so dass sich neben der DJK Rhede nun auch Rheingold Emmerich über den sicheren Aufstieg freuen darf.
In die Kreisliga B steigen so lange nur drei Mannschaften ab, wie es in der Bezirksliga nicht mehr als zwei Absteiger aus dem Kreis gibt - und das ist inzwischen sicher. Denn der SV Haldern steht als Absteiger fest, den Relegationsplatz belegt der SV Friedrichsfeld. Beim Aufstieg in der Kreisliga B mussten wir nach Rücksprache mit dem Kreis eine Korrektur vornehmen, der Fehler ist sicherlich im Zusammenhang mit dem kurzfristig hinzugekommenen zweiten Aufsteiger in der Kreisliga A unterlaufen. Sollte die SV Friedrichsfeld den Verbleib in der Bezirksliga-Relegation schaffen, steigen die beiden Kreisliga-B-Vizemeister VfL Rhede II und SV Rees direkt auf. Bei einem Abstieg von Friedrichsfeld gäbe es die Relegation, in der sich dann nur ein dritter Aufsteiger neben den Meistern durchsetzen würde. Die Spiele sollen vorsorglich ausgetragen werden.
Deutlich einfacher ist der Abstieg aus der Kreisliga B zu erläutern. Hier steigen solange insgesamt vier Mannschaften ab, also zwei je Gruppe, wie es nicht mehr als drei Absteiger aus der Bezirksliga in den Kreis gibt, und dieser Fall ist ja sicher. In Gruppe 2 der Kreisliga B stehen TuS Drevenack und SV Ringenberg nach Rückzug bereits länger als Absteiger fest, in Gruppe 1 ist Westfalia Anholt II sportlich abgestiegen.
Die Zahl der Aufsteiger in der Kreisliga C kann derweil noch einmal schwanken. Bis zu sechs Mannschaften, also zwei je Gruppe, können aufsteigen, wenn der SV Friedrichsfeld die Relegation übersteht. Anderenfalls gäbe es eine Aufstiegsrunde, in der sich nur zwei der drei Vizemeister durchsetzen. Auch diese soll wohl provisorisch bereits gespielt werden, um das Saisonende nicht weiter herauszuzögern.
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