Auf- und Abstieg im Südwesten

REGION. Nach der Saison ist vor der Relegation: Es herrscht in vielen Ligen in Rheinhessen und an der Nahe Klarheit bei Auf- und Abstieg. Zeit für ein Update aus dem regionalen Amateurbereich.

Oberliga RPS

Aufsteiger: TSV Schott Mainz.

Aufstiegsrunde, erstes Spiel: 1. FC Kaiserslautern II (RPS) – TSG Balingen (BW) am Di., um 19 Uhr. Verlierer trifft auf Bayern Alzenau (HE).

Möglicher Absteiger: TuS Mechtersheim (in die Verbandsliga Südwest), wenn sich Kaiserslautern nicht in der Aufstiegsrunde durchsetzt.

Absteiger: SV Morlautern, SV Viktoria Herxheim (beide in die Verbandsliga Südwest).

Verbandsliga Südwest

Aufsteiger: FV Dudenhofen.

Aufstiegsrunde: FSV Jägersburg – SG Mülheim-Kärlich 2:0; SG Mülheim-Kärlich ­– TSV Gau-Odernheim (Sa., 17.00); TSV Gau-Odernheim – FSV Jägersburg (Mi., 11. Juni, 19.30).

Mögliche Absteiger: TSG Pfeddersheim (in die Landesliga Ost, wenn Kaiserslautern II oder Gau-Odernheim den Aufstieg verpassen), FK Pirmasens II (in die Landesliga West, wenn beides passiert).

Absteiger: TuS Rüssingen, SC Hauenstein und VfR Baumholder (alle in die Landesliga West), FSV Offenbach (Landesliga Ost).

Landesliga Südwest-Ost

Aufsteiger: FC Bienwald Kandel.

Aufstiegsspiele: TuS Hohenecken – SV Büchelberg (Fr., 6. Juni, 19 Uhr; Rückspiel Di., 10. Juni, 19.30 Uhr; evtl. drittes Spiel Sa., 14. Juni, 16 Uhr).

Mögliche Absteiger: Fortuna Mombach (wenn Pfeddersheim absteigt oder Büchelberg die Aufstiegsspiele verliert, in die Bezirksliga Rheinhessen), TSG Jockgrim (wenn beides eintritt, in die Bezirksliga Vorderpfalz).

Absteiger: Hassia Bingen (Bezirksliga Rheinhessen), Ludwigshafener SC (Bezirksliga Vorderpfalz).

Bezirksliga Rheinhessen

Aufsteiger: TuS Neuhausen.

Aufstiegsspiele: SV Horchheim – ASV Fußgönheim (Do., 19 Uhr; Rückspiel So., 15 Uhr).

Mögliche Absteiger: FSV Oppenheim (wenn Mombach aus der Landesliga absteigt oder Horchheim die Aufstiegsspiele verliert), FC Aksu Mainz (wenn beides eintritt; beide in die A-Klasse Mainz-Bingen).

Absteiger: Ataspor Worms und RWO Alzey (beide in die A-Klasse Alzey-Worms).

A-Klasse Mainz-Bingen

Aufsteiger: SKC Barbaros Mainz.

Aufstiegsspiele: TSV Gau-Odernheim II – TV 1817 Mainz (Do., 19.30 Uhr, Rückspiel Mo., 9. Juni, 15.30).

Mögliche Absteiger: TSV Stadecken-Elsheim (wenn ein Team aus der Bezirksliga dazukommt und 1817 Mainz die Aufstiegsspiele verliert), SV Klein-Winternheim (wenn zwei Teams aus der Bezirksliga dazukommen und 1817 die Aufstiegsspiele verliert.

Absteiger: 1. FC Nackenheim (hat als Letzter kein Recht auf den Klassenerhalt. Wenn aus der Bezirksliga kein Team absteigt und 1817 Mainz die Aufstiegsspiele gewinnt, wären nur 15 Teams in der A-Klasse und die Liga würde auf 16 aufgefüllt. Dann könnte Nackenheim diesen Platz erhalten).

B-Klassen Mainz-Bingen

Aufsteiger: SVW Mainz II, SV Gau-Algesheim.

Aufstiegsspiele: Spvgg. Essenheim – VfL Frei-Weinheim (Erstes Spiel Fr., 19 Uhr; Rückspiel am Di., 10. Juni, 19 Uhr in Frei-Weinheim).

Abstiegskampf: Steigen aus der A-Klasse drei Mannschaften ab, gibt es in den beiden B-Klassen insgesamt drei Absteiger, die sich auf beide Ligen verteilen. Sollte kein Team aus der A-Klasse runterkommen, muss eigentlich auch keine Mannschaft die B-Klasse nach unten verlassen. Allerdings gilt auch hier wieder die Regel, dass die jeweiligen Tabellenletzten (SV Klein-Winternheim II, SV BW Münster-Sarmsheim) kein Bleiberecht hat. Hier würde dann wieder aufgefüllt.

C-Klassen Mainz-Bingen

Aufsteiger: SG Undenheim/Schornsheim (Ost), FV Budenheim II (Mitte), Spvgg. Dietersheim (West).

Aufstiegsrunde: Türkgücü Mainz (Ost), TSV Saulheim (West) und der Sieger aus dem Entscheidungsspiel in der C-Klasse Mitte, SV Ober-Olm II oder FC Aksu Mainz II.

A-Klasse Alzey-Worms

Aufsteiger: TuS Wörrstadt.

Aufstiegsspiele: TSV Gau-Odernheim II – TV 1817 Mainz (Do., 19.30 Uhr, Rückspiel Mo., 9. Juni, 15.30).

Möglicher Absteiger: SV Leiselheim (wenn Gau-Odernheim II die Aufstiegsspiele verliert).

Absteiger: Nibelungen Worms, SG Flonheim/Lonsheim.

B-Klassen Alzey-Worms

Aufsteiger: SG Wallertheim/Sulzheim, Rhenania Rheindürkheim (beide steigen auf, Entscheidungsspiel um die Meisterschaft: Di., 19.00, in Weinheim).

Absteiger: SG Weinsheim II, TuS Dorn-Dürkheim, FSV Osthofen II, evtl. zudem TuS Flomborn, SV Bechtolsheim.

C-Klassen Alzey-Worms

Aufsteiger: TuS Wörrstadt II, VfR Alsheim.

Landesliga Südwest-West

Aufsteiger: SG Hüffelsheim.

Aufstiegsspiele: TuS Hohenecken – SV Büchelberg (Fr., 6. Juni, 19 Uhr; Rückspiel Di., 10. Juni, 19.30 Uhr; evt. drittes Spiel Sa., 14. Juni, 16 Uhr).

Absteiger: SG Kirn/Kirn-Sulzb., FV Ramstein, SV Nanz-Dietschweiler, SG Eppenbrunn. Falls Hohenecken nicht aufsteigt, wird die Liga auf 19 Mannschaften aufgestockt.

Bezirksliga Nahe

Aufsteiger: SV Winterbach.

Aufstiegsspiele: SG Weinsheim – TuS Bedesbach-Patersbach (Do., 5. Juni, 19 Uhr; Rückspiel Mo., 9. Juni, 15 Uhr; evtl. drittes Spiel Sa., 14. Juni, 17 Uhr).

Möglicher Absteiger: TuS Waldböckelheim (falls die SG Weinsheim nicht aufsteigt).

Absteiger: VfL Simmertal, VfR Baumholder II.

A-Klasse Bad Kreuznach

Aufsteiger: TuS Winzenheim.

Aufstiegsspiele: VfL Rüdesheim – Verlierer aus Bollenbacher SV – SV Oberhausen (Entscheidungsspiel Kreis Birkenfeld am Mi., 19 Uhr. – Erstes Aufstiegsspiel am Mo., 9. Juni, 16 Uhr, Rückspiel Do., 12. Juni, 19 Uhr; evtl. drittes Spiel So., 15. Juni, 16 Uhr, in Simmertal).

Mögliche Absteiger: TuS Roxheim (falls Waldböckelheim aus der Bezirksliga absteigt oder Rüdesheim nicht aufsteigt), TuS Pfaffen-Schwabenheim II (falls beides eintritt).

Absteiger: TSV Langenlonsheim/Laub., SG Merxheim II.

B-Klassen Bad Kreuznach

Aufsteiger: SG Hüffelsheim II, Bavaria Ebernburg.

Aufstiegsspiele: SV Winterbach II – SG Nordpfalz (Mi., 19 Uhr; Rückspiel Sa., 7. Juni, 16 Uhr; evtl. drittes Spiel Mi., 11. Juni, 19 Uhr, in Odernheim).

Absteiger: SG Soonwald II und der Verlierer aus FSV Reiffelbach – FC Martinstein (Fr., 19 Uhr, in Lauschied).

C-Klassen Bad Kreuznach

Aufsteiger: SG Spabrücken und TSV Bockenau II sowie FC Bad Sobernheim II und der Sieger aus SV Medard II – SG Nordpfalz II (Fr., 19 Uhr, in Bad Sobernheim).