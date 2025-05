REGION. Ein Spieltag vor Saisonende geht es bei Auf- und Abstieg in vielen Fußballklassen an der Nahe noch spannend zu. Ein Blick auf den aktuellen Stand, der zeigt: Es gibt noch viel zu tun – auch für die Staffelleiter. Die meisten Entscheidungen fallen am kommenden Sonntag, manche auch erst danach, noch sind jedenfalls viele verschiedene Szenarien möglich - den großen Überblick darüber (auch mit Beteiligung rheinhessischer Teams) bekommt ihr im Plus-Artikel der Allgemeinen Zeitung.