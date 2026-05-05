Auf und Abstieg: Diese Regelungen versteht kein Mensch mehr Durch die unklare Situation bei Fortuna Düsseldorf sind die Auf- und Abstiegsregelungen für die Kreisligen so abstrus wie noch nie. Dabei könnte es mit einer kleinen Änderung eine ganz einfache Lösung geben. Ein Kommentar. von RP / Stefan Loyda · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser

Die Auf- und Abstiegsregelungen durchblicken nur noch Experten. – Foto: IMAGO IMAGES

Zu Beginn erst einmal eine Frage an alle Vereinsvertreter aus der Kreisliga C: Wissen Sie eigentlich, in welchem Fall der Zweitplatzierte ihrer Klasse im Sommer aufsteigen darf? Ja? Nein?

Nach jetzigem Stand wäre nämlich genau das der Fall. Es sei denn, der CfR Links, aktuell Tabellen-15. in der Bezirksliga, fällt noch auf Platz 16 hinter dem VdS Nievenheim zurück. Wenn der CfR dagegen von Rhenania Hochdahl überholt wird, ändert sich wiederum nichts. Wenn die Heerdter aber in der Relegation gegen die anderen Bezirksliga-15. verlieren und doch absteigen sollten, ist es wieder schlecht für den C-Liga-Zweiten. Bleibt der CfR Links aber drin, aber dafür steigt Fortuna Düsseldorf aus der Zweiten Bundesliga ab und die SSVg Velbert und der Wuppertaler SV werden in der Regionalliga West noch vom SC Wiedenbrück überholt, wäre das auch wieder schlecht. Hält Fortuna aber die Klasse und Velbert oder Wuppertal ziehen am SV Rödinghausen vorbei, könnte sogar der Drittplatzierte aus der C-Liga noch hoch.

Selbst Kenner sind sich nicht mehr sicher So weit, so kompliziert. Am besten ist es vielleicht, Sie lesen sich die Auf- und Abstiegsregelungen selbst noch einmal durch oder warten einfach auf die Gruppeneinteilung im Sommer, denn der Autor des Textes ist sich selbst als langjähriger Amateurtrainer nicht ganz sicher, ob er wirklich alles verstanden und alle Szenarien in die Beantwortung der Frage einbezogen hat. Ein Problem wird aber ganz grundlegend deutlich: Auf- und Abstieg sind viel zu kompliziert. Es gibt für die niedrigen Ligen viel zu viele Unwägbarkeiten und Abhängigkeiten. Die passenden Tabellen dazu helfen zwar, die Szenarien zu überblicken – auch wenn es alles andere als leicht ist, diese zu lesen –, es könnte aber alles viel einfacher sein.