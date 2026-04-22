Auf- und Abstieg: Diese Entscheidungen stehen bereits fest

Schmerzhafte Landung: Noch-Kreisligist SV Kohlberg (grünes Trikot) muss in den sauren Apfel des Abstiegs beißen. – Foto: Rainer Rosenau

Die fünfte Jahreszeit im Fußball nähert sich mit großen Schritten. In der Relegation liegen Freud und Leid bekanntlich ganz dicht beieinander. Bis es so weit ist, stehen im Oberpfälzer Kreisbereich in den meisten Ligen allerdings noch drei Spieltage aus. Ein Großteil der Entscheidungen in puncto Meisterschaft und Abstieg ist noch nicht gefallen. Manches ist aber schon spruchreif.



Beispielsweise der direkte Wiederabstieg der SpVgg Schirmitz. Als weiterhin siegloser Tabellenletzter der Bezirksliga Nord müssen die Nordoberpfälzer zurück in die Kreisliga. Vom Kreisoberhaus geht es für den SV Kohlberg eine Etage nach unten. Insgesamt elf direkte Abstiegsplätze sind bereits vergeben – wobei vier davon von Mannschaften belegt werden, die sich im Saisonverlauf aus dem laufenden Spielbetrieb zurückgezogen. Auf der anderen Seite stehen auch schon fünf Meister fest. Unter anderem die künftigen Bezirksligisten FC Ränkam und TV Riedenburg hatten Grund zum Feiern. Alle fixen Entscheidungen in den drei Spielkreisen im Überblick: