Auf- und Abstieg: Das Restprogramm der Landesliga Staffel 2

Der Titel dürfte dem FC Hürth – obwohl man noch gegen die Konkurrenz von Platz 2 bis 4 ran muss – kaum mehr zu nehmen sein. Spannender dürfte es im Rennen um den ebenfalls zum Aufstieg berechtigten zweiten Platz werden.
Der FC Hürth steuert mit fünf Punkten Vorsprung und einem Nachholspiel in der Hinterhand unaufhaltsam auf die Meisterschaft zu. Im Kampf um den zweiten Aufstiegsplatz liegt Zülpich zwar aktuell fünf Punkte vor dem SV Breinig (die Punkte aus dem abgebrochenen Spiel gegen Verlautenheide eingerechnet), hat aber bereits ein Spiel mehr absolviert und das deutlich schwächere Torverhältnis. Da Breinig mit einer Tordifferenz von +47 die gefährlichste Offensive stellt und noch gegen Hürth spielt, haben sie den Aufstieg trotz des Rückstands noch in der eigenen Hand. Zülpich steht unter Druck, da sie am letzten Spieltag gegen den Spitzenreiter Hürth antreten müssen und sich bis dahin keine Patzer erlauben dürfen.
FC Hürth
25. Spieltag: (H) Viktoria Arnoldsweiler (14.)
26. Spieltag: (A) Eintracht Verlautenheide (4.)
27. Spieltag: (H) SC Fliesteden 1931 (5.)
28. Spieltag: (A) SV Breinig (3.)
29. Spieltag: (H) Union Schafhausen (9.)
30. Spieltag: (A) TuS Chlodwig Zülpich 1896 (2.)
TuS Chlodwig Zülpich
25. Spieltag: (H) Union Schafhausen (9.)
27. Spieltag: (A) SV Helpenstein (13.)
28. Spieltag: (H) SV Kurdistan Düren (10.)
29. Spieltag: (A) SV Eilendorf (8.)
30. Spieltag: (H) FC Hürth (1.)
SV Breinig
25. Spieltag: (A) SV Helpenstein (13.)
26. Spieltag: (H) SV Kurdistan Düren (10.)
27. Spieltag: (A) SV Eilendorf (8.)
28. Spieltag: (H) FC Hürth (1.)
29. Spieltag: (A) DJK Rasensport Brand (11.)
30. Spieltag: (H) Germania Teveren (6.)
Da effektiv nur noch ein Absteiger (Platz 14) gesucht wird, scheint Viktoria Arnoldsweiler bei sechs Punkten Rückstand und der harmlosesten Offensive der Liga (nur 22 Tore) fast schon abgeschlagen. Zwar haben sie gegenüber Helpenstein und Uevekoven noch ein Spiel mehr zu absolvieren, doch das Restprogramm gegen Primus Hürth und Teveren lässt kaum Raum für die nötige Siegesserie. Helpenstein hat zwar ein schweres Programm gegen die Aufstiegsaspiranten Breinig und Zülpich vor der Brust, zehrt aber von seinem Polster auf den 14. Platz.
Sportfreunde Uevekoven
25. Spieltag: (A) Germania Teveren (6.)
26. Spieltag: (H) Germania Lich-Steinstraß (7.)
28. Spieltag: (A) BC Viktoria Glesch-Paffendorf (15.)
29. Spieltag: (H) Viktoria Arnoldsweiler (14.)
30. Spieltag: (A) Eintracht Verlautenheide (4.)
SV Helpenstein
25. Spieltag: (H) SV Breinig (3.)
26. Spieltag: (A) Union Schafhausen (9.)
27. Spieltag: (H) TuS Chlodwig Zülpich 1896 (2.)
29. Spieltag: (A) SV Kurdistan Düren (10.)
30. Spieltag: (H) SV Eilendorf (8.)
Viktoria Arnoldsweiler
25. Spieltag: (A) FC Hürth (1.)
26. Spieltag: (H) DJK Rasensport Brand (11.)
27. Spieltag: (A) Germania Teveren (6.)
28. Spieltag: (H) Germania Lich-Steinstraß (7.)
29. Spieltag: (A) Sportfreunde Uevekoven (12.)
30. Spieltag: (H) BC Viktoria Glesch-Paffendorf (15.)