Auf- und Abstieg: Das Restprogramm der Landesliga Staffel 2 Hartes Restprogramm für den Tabellenführer von red · Heute, 09:40 Uhr · 0 Leser

Chlodwig Zülpich klopft an das Tor zur Mittelrheinliga. – Foto: Elmar Cüpper

Der Titel dürfte dem FC Hürth – obwohl man noch gegen die Konkurrenz von Platz 2 bis 4 ran muss – kaum mehr zu nehmen sein. Spannender dürfte es im Rennen um den ebenfalls zum Aufstieg berechtigten zweiten Platz werden.

Das Restprogramm der Aufstiegsanwärter Der FC Hürth steuert mit fünf Punkten Vorsprung und einem Nachholspiel in der Hinterhand unaufhaltsam auf die Meisterschaft zu. Im Kampf um den zweiten Aufstiegsplatz liegt Zülpich zwar aktuell fünf Punkte vor dem SV Breinig (die Punkte aus dem abgebrochenen Spiel gegen Verlautenheide eingerechnet), hat aber bereits ein Spiel mehr absolviert und das deutlich schwächere Torverhältnis. Da Breinig mit einer Tordifferenz von +47 die gefährlichste Offensive stellt und noch gegen Hürth spielt, haben sie den Aufstieg trotz des Rückstands noch in der eigenen Hand. Zülpich steht unter Druck, da sie am letzten Spieltag gegen den Spitzenreiter Hürth antreten müssen und sich bis dahin keine Patzer erlauben dürfen. FC Hürth

25. Spieltag: (H) Viktoria Arnoldsweiler (14.)

26. Spieltag: (A) Eintracht Verlautenheide (4.)

27. Spieltag: (H) SC Fliesteden 1931 (5.)

28. Spieltag: (A) SV Breinig (3.)

29. Spieltag: (H) Union Schafhausen (9.)

30. Spieltag: (A) TuS Chlodwig Zülpich 1896 (2.)

TuS Chlodwig Zülpich

25. Spieltag: (H) Union Schafhausen (9.)

27. Spieltag: (A) SV Helpenstein (13.)

28. Spieltag: (H) SV Kurdistan Düren (10.)

29. Spieltag: (A) SV Eilendorf (8.)

30. Spieltag: (H) FC Hürth (1.) SV Breinig

25. Spieltag: (A) SV Helpenstein (13.)

26. Spieltag: (H) SV Kurdistan Düren (10.)

27. Spieltag: (A) SV Eilendorf (8.)

28. Spieltag: (H) FC Hürth (1.)

29. Spieltag: (A) DJK Rasensport Brand (11.)

30. Spieltag: (H) Germania Teveren (6.)