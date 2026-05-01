Auf- und Abstieg: Das Restprogramm der Landesliga Staffel 1

Mindestens drei Team kämpfen noch um den Titel in der Landesliga Staffel 1. Der 28. Spieltag könnte sich aufgrund der vielen Direktduelle im Auf- und Abstiegskampf als besonders richtungsweisend herausstellen.
Die beste Ausgangslage auf den Titel hat Neunkirchen-Seelscheid. Noch ein Spiel mehr als der Zweitplatzierte zu absolvieren, könnte am 28. Spieltag die Vorentscheidung fallen – genau an dem Spieltag, an dem Borussia Lindenthal-Hohenlind zum Zusehen verdammt ist.
FSV SW Neunkirchen-Seelscheid
25. Spieltag: (A) FV Bonn-Endenich (6.)
26. Spieltag: (H) Spielvereinigung 1920 Köln-Flittard (14.)
27. Spieltag: (A) SC Rheinbach (7.)
28. Spieltag: (H) SV Grün-Weiss Brauweiler 1961 (3.)
29. Spieltag: (A) SC Fortuna Bonn (15.)
30. Spieltag: (H) 1. FC Spich (11.)
SC Borussia Lindenthal-Hohenlind
25. Spieltag: (A) SC Fortuna Bonn (15.)
26. Spieltag: (H) 1. FC Spich (11.)
27. Spieltag: (A) FV Bad Honnef (4.)
29. Spieltag: (H) TuS Mondorf 1920 (8.)
30. Spieltag: (A) SSV Homburg-Nümbrecht (5.)
SV Grün-Weiss Brauweiler
25. Spieltag: (H) SSV Homburg-Nümbrecht (5.)
26. Spieltag: (A) TuS Marialinden (13.)
27. Spieltag: (H) SV Schlebusch (10.)
28. Spieltag: (A) FSV SW Neunkirchen-Seelscheid (1.)
29. Spieltag: (H) SC Blau-Weiß 06 Köln (9.)
30. Spieltag: (A) FV Wiehl 2000 (12.)
Angesichts von sechs Punkten Rückstand auf das rettende Ufer steht die Spielvereinigung Köln-Flittard vor einer Herkulesaufgabe, zumal sie noch gegen den Tabellenführer antreten muss. Zwar hat der Rangvierzehnte noch ein Spiel mehr zu absolvieren, doch das Torverhältnis von -35 wiegt in diesem Fall schwer.
Da die punktgleiche Konkurrenz um Schlebusch und Marialinden durch Duelle gegen das abgeschlagene Fortuna Bonn fest mit Zählern planen wird, müsste die Mazza-Elf ihre direkten Duelle gegen Schlebusch und Wiehl zwingend gewinnen. Dem 1. FC Spich droht zwar aufgrund eines schweren Restprogramms gegen das Top-Duo ein harter Saisonendspurt, doch das aktuelle Polster dürfte am Ende knapp ausreichen.
SV Schlebusch
25. Spieltag: (A) Spielvereinigung 1920 Köln-Flittard (14.)
26. Spieltag: (H) SC Rheinbach (7.)
27. Spieltag: (A) SV Grün-Weiss Brauweiler 1961 (3.)
28. Spieltag: (H) SC Fortuna Bonn (15.)
29. Spieltag: (A) 1. FC Spich (11.)
30. Spieltag: (H) FV Bad Honnef (4.)
1. FC Spich
26. Spieltag: (A) SC Borussia Lindenthal-Hohenlind (2.)
27. Spieltag: (H) SSV Homburg-Nümbrecht (5.)
28. Spieltag: (A) TuS Marialinden (13.)
29. Spieltag: (H) SV Schlebusch (10.)
30. Spieltag: (A) FSV SW Neunkirchen-Seelscheid (1.)
FV Wiehl 2000
25. Spieltag: (H) SC Blau-Weiß 06 Köln (9.)
26. Spieltag: (H) TuS Mondorf 1920 (8.)
27. Spieltag: (A) FV Bonn-Endenich (6.)
28. Spieltag: (H) Spielvereinigung 1920 Köln-Flittard (14.)
29. Spieltag: (A) SC Rheinbach (7.)
30. Spieltag: (H) SV Grün-Weiss Brauweiler 1961 (3.)
TuS Marialinden
25. Spieltag: (A) SC Rheinbach (7.)
26. Spieltag: (H) SV Grün-Weiss Brauweiler 1961 (3.)
27. Spieltag: (A) SC Fortuna Bonn (15.)
28. Spieltag: (H) 1. FC Spich (11.)
29. Spieltag: (A) FV Bad Honnef (4.)
Spielvereinigung Köln-Flittard
25. Spieltag: (H) SV Schlebusch (10.)
26. Spieltag: (A) FSV SW Neunkirchen-Seelscheid (1.)
27. Spieltag: (H) SC Blau-Weiß 06 Köln (9.)
28. Spieltag: (A) FV Wiehl 2000 (12.)
29. Spieltag: (H) FV Bonn-Endenich (6.)
30. Spieltag: (A) TuS Mondorf 1920 (8.)