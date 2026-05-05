Auf- und Abstieg: Das Restprogramm der Bezirksliga 1 Fünf Teams streiten um die begehrten Plätze – Aussichten auf "Vize-Aufstieg" sehr gut von Andreas Santner · Heute, 10:15 Uhr · 0 Leser

Vor den Wochen der Wahrheit – mit Duellen gegen die DJK Südwest und den SV Schönenbach – steht die SpVg Rheindörfer. – Foto: SpVg Rheindörfer

In kaum einer anderen Bezirksliga ist der Meisterschaftskampf so spannend wie in der Staffel 1. Selbst der SSV Jan Wellem auf Rang fünf wahrt im Saisonendspurt noch realistische Chancen, in das Aufstiegsrennen einzugreifen. Während die erste Entscheidung im Tabellenkeller bereits gefallen ist und ein Absteiger rechnerisch feststeht, herrscht für vier weitere Teams akute Abstiegsnot.

Das Restprogramm der Aufstiegsanwärter An der Spitze bahnt sich ein echtes Herzschlagfinale an, da Deutz, Südwest und Schönenbach in den nächsten Wochen in direkten Duellen die Punkte untereinander aufteilen werden. Die SpVg Deutz 05 hat zwar die Pole-Position, muss aber gegen die gesamte Top-Elite ran, was dem SSV Jan Wellem mit seinem deutlich dankbareren Restprogramm die Chance bietet, als lachender Fünfter noch massiv Boden gutzumachen. Schönenbach könnte ebenfalls noch Boden gut machen, doch das Torverhältnis von Deutz (+47) ist wie ein Extrapunkt, den die Verfolger erst einmal wettmachen müssen. Sportvereinigung Deutz 05

26. Spieltag: (H) SC Schwarz-Weiß Köln (12.)

27. Spieltag: (A) DJK Südwest Köln (2.)

28. Spieltag: (H) SV Schönenbach 1920 (3.)

29. Spieltag: (A) SV Bergfried Leverkusen-Steinbüchel (7.)

30. Spieltag: (H) FC Hürth II (11.)







26. Spieltag: (A) SpVg Rheindörfer (4.)

27. Spieltag: (H) Sportvereinigung Deutz 05 (1.)

28. Spieltag: (H) SC Schwarz-Weiß Köln (12.)

29. Spieltag: (A) SV Schönenbach (3.)

30. Spieltag: (H) SV Bergfried Leverkusen(7.) DJK Südwest Köln26. Spieltag: (A) SpVg Rheindörfer (4.)27. Spieltag: (H) Sportvereinigung Deutz 05 (1.)28. Spieltag: (H) SC Schwarz-Weiß Köln (12.)29. Spieltag: (A) SV Schönenbach (3.)30. Spieltag: (H) SV Bergfried Leverkusen(7.) SV Schönenbach

26. Spieltag: (A) Heiligenhauser SV (10.)

27. Spieltag: (H) SpVg Rheindörfer (4.)

28. Spieltag: (A) Sportvereinigung Deutz 05 (1.)

29. Spieltag: (H) DJK Südwest Köln (2.)

30. Spieltag: (A) SC Schwarz-Weiß Köln (12.)