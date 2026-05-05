Auf- und Abstieg: Das Restprogramm der Bezirksliga 1

In kaum einer anderen Bezirksliga ist der Meisterschaftskampf so spannend wie in der Staffel 1. Selbst der SSV Jan Wellem auf Rang fünf wahrt im Saisonendspurt noch realistische Chancen, in das Aufstiegsrennen einzugreifen. Während die erste Entscheidung im Tabellenkeller bereits gefallen ist und ein Absteiger rechnerisch feststeht, herrscht für vier weitere Teams akute Abstiegsnot.
An der Spitze bahnt sich ein echtes Herzschlagfinale an, da Deutz, Südwest und Schönenbach in den nächsten Wochen in direkten Duellen die Punkte untereinander aufteilen werden. Die SpVg Deutz 05 hat zwar die Pole-Position, muss aber gegen die gesamte Top-Elite ran, was dem SSV Jan Wellem mit seinem deutlich dankbareren Restprogramm die Chance bietet, als lachender Fünfter noch massiv Boden gutzumachen. Schönenbach könnte ebenfalls noch Boden gut machen, doch das Torverhältnis von Deutz (+47) ist wie ein Extrapunkt, den die Verfolger erst einmal wettmachen müssen.
Sportvereinigung Deutz 05
26. Spieltag: (H) SC Schwarz-Weiß Köln (12.)
27. Spieltag: (A) DJK Südwest Köln (2.)
28. Spieltag: (H) SV Schönenbach 1920 (3.)
29. Spieltag: (A) SV Bergfried Leverkusen-Steinbüchel (7.)
30. Spieltag: (H) FC Hürth II (11.)
SV Schönenbach
26. Spieltag: (A) Heiligenhauser SV (10.)
27. Spieltag: (H) SpVg Rheindörfer (4.)
28. Spieltag: (A) Sportvereinigung Deutz 05 (1.)
29. Spieltag: (H) DJK Südwest Köln (2.)
30. Spieltag: (A) SC Schwarz-Weiß Köln (12.)
SpVg Rheindörfer
26. Spieltag: (H) DJK Südwest Köln (2.)
27. Spieltag: (A) SV Schönenbach (3.)
28. Spieltag: (H) SV Bergfried Leverkusen (7.)
29. Spieltag: (A) FC Hürth II (11.)
30. Spieltag: (H) TV Hoffnungsthal (8.)
SSV Jan Wellem
26. Spieltag: (H) FC Hürth II (11.)
27. Spieltag: (A) TV Hoffnungsthal (8.)
28. Spieltag: (H) CfB Ford Köln-Niehl (14.)
29. Spieltag: (A) FC Germania Zündorf (13.)
30. Spieltag: (H) FC Rheinsüd Köln (6.)
Da der SC Brühl bereits als Absteiger feststeht, haben Germania Zündorf und Ford Niehl einen riesigen Trumpf im Ärmel: Beide haben das „Freilos“ gegen die Brühler noch vor sich und damit drei Punkte fast sicher auf dem Konto. Der Türkischen FC Köln muss zwar ohne Brühl-Bonus auskommen, hat aber in den direkten Duellen den Klassenerhalt in der eigenen Hand. Schwarz-Weiß Köln hat zwar ein mörderisches Programm gegen die Top-Drei vor der Brust, doch ihr Polster von sechs Punkten auf die Abstiegsränge sollte wie eine Lebensversicherung wirken.
SC Schwarz-Weiß Köln
26. Spieltag: (A) Sportvereinigung Deutz 05 (1.)
27. Spieltag: (H) FC Rheinsüd Köln (6.)
28. Spieltag: (A) DJK Südwest Köln (2.)
29. Spieltag: (A) Türkischer FC Köln (15.)
30. Spieltag: (H) SV Schönenbach (3.)
FC Germania Zündorf
26. Spieltag: (A) FC Rheinsüd Köln (6.)
27. Spieltag: (H) Türkischer FC Köln (15.)
28. Spieltag: (A) SV Frielingsdorf (9.)
29. Spieltag: (H) SSV Jan Wellem 05 Bergisch Gladbach (5.)
30. Spieltag: (A) SC Brühl 06/45 (16.)
CfB Ford Köln-Niehl
26. Spieltag: (A) Türkischer FC Köln (15.)
27. Spieltag: (H) SV Frielingsdorf (9.)
28. Spieltag: (A) SSV Jan Wellem 05 Bergisch Gladbach (5.)
29. Spieltag: (H) SC Brühl (16.)
30. Spieltag: (A) Heiligenhauser SV (10.)
Türkischer FC Köln
26. Spieltag: (H) CfB Ford Köln-Niehl (14.)
27. Spieltag: (A) FC Germania Zündorf (13.)
28. Spieltag: (H) FC Rheinsüd Köln (6.)
29. Spieltag: (H) SC Schwarz-Weiß Köln (12.)
30. Spieltag: (A) SV Frielingsdorf (9.)