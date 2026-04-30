Auf- und Abstieg an der Nahe: Welche Folgen hat der Planiger Rückzug?

– Foto: Mario Luge

REGION. Zu Saisonende stellen sich in den Amateurklassen regelmäßig die gleichen Fragen: Wer muss noch zittern, wer ist schon durch? Und wer darf überhaupt für welche Mannschaft auflaufen? Bad Kreuznachs Kreisvorsitzender Thomas Dubravsky gibt ein Update - mit dem speziellen blick auf die Bezirksliga Nahe, wo die TSG Planig ihren Rückzug angekündigt hat.

Zum drittletzten Spieltag am zweiten Mai-Wochenende dürfen nur noch Spieler der höherklassig spielenden Mannschaft eines Klubs eingesetzt werden, die nach dem 1. Juli 2025 ihren 21. Geburtstag gefeiert haben oder sogar noch jünger sind. Zudem dürfen Ü40-Fußballer von "oben nach unten" eingesetzt werden. Wichtig: Es dürfen dabei immer nur höchstens drei Spieler von oben nach unten wechseln. Ausgenommen sind nur Partien im C-Klassen Cup im Kreis Bad Kreuznach.

Aufgrund des freiwilligen Rückzugs der TSG Planig nach der Runde aus der Bezirksliga Nahe ergibt sich folgender Sachverhalt: Die TSG Planig wird nach der Runde ans Tabellenende gesetzt und ist somit erster Absteiger. Weitere sichere Absteiger sind der 15. und 14. der Abschlusstabelle.

Der Rang-13. muss in die Relegation gegen den Fünftletzten aus der Bezirksliga Westpfalz, wo mit 17 Mannschaften gespielt wird. Der Gewinner aus diesem Entscheidungsspiel muss eventuell noch ein weiteres Spiel gegen den Gewinner der Viertetzten-Relegation aus den Bezirksligen Vorderpfalz und Rheinhessen bestreiten. Gleiches gilt für die Verlierer aus den Relegationsduellen.

Die Termine werden im Laufe der Woche bekannt gegeben – wie auch für die Aufstiegsspiele in die Landesliga. Bad Kreuznachs Kreisvorsitzender Thomas Dubravsky dankt in diesem Zusammenhang ausdrücklich der TSG Planig für die zeitige Offenheit, sich nach Rundenende zurückziehen zu wollen. „Hätte die TSG Planig erst bei der Mannschaftsmeldung am 20. Juni in der B-Klasse gemeldet, wäre ein Verein mehr aus der BL Nahe abgestiegen.“

Auf- und Abstiegsregelung in der A-Klasse Bad Kreuznach

Durch den dreimaligen Nichtantritt von Eintracht Kreuznach II steht schon lange der erste Absteiger fest. Weitere Absteiger wären der 15. und 14. der Abschlusstabelle.

Ob es eventuell einen Absteiger weniger gibt, da die TSG Planig nicht in die A-Klasse absteigt, steht erst nach der Runde fest. Dubravsky legt den Vereinen im Tabellenkeller nahe, nach aktuellem Stand davon auszugehen, dass es zwei weitere Absteiger gibt. Termine für die Aufstiegsspiele gibt der Kreisvorstand ebenfalls im Laufe der nächsten Woche bekannt.

Auf und Abstiegsregelung B-Klassen Bad Kreuznach

Termine für die Aufstiegsspiele stehen im Laufe der nächsten Woche.

In den B-Klassen wird es keine Absteiger geben, da man die Staffelsollzahl von 16 wieder erreichen möchte.