Kommt zwischenzeitlich aus dem Jubeln nicht mehr heraus, ehe eine heftige Niederlagenserie beginnt, die erst kürzlich ihr Ende findet: Daniel Schäfer, Trainer von Fußball-Gruppenligist FC Burgsolms. © Steffen Bär
Auf und Ab: Warum der FC Burgsolms Achterbahn fährt

Teaser GL GI/MR: +++ Höhenflug, Pleitenserie und Befreiungsschlag zuletzt – Fußball-Gruppenligist FC Burgsolms erlebt seit Sommer eine wilde Fahrt. Diese Redaktion sucht mit dem Trainer nach Gründen +++

Solms-Burgsolms. Achterbahnfahren soll Spaß machen. Durchschnittlich knapp zwei Minuten im Rausch der Geschwindigkeit, Adrenalinkicks inklusive. Für Fußball-Gruppenligist FC Burgsolms läuft die wilde Fahrt aber nun schon seit Sommer. Ununterbrochen – und vergnügungssteuerpflichtig ist sie nur bedingt.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

