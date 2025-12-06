Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Auf und Ab: Warum der FC Burgsolms Achterbahn fährt
Teaser GL GI/MR: +++ Höhenflug, Pleitenserie und Befreiungsschlag zuletzt – Fußball-Gruppenligist FC Burgsolms erlebt seit Sommer eine wilde Fahrt. Diese Redaktion sucht mit dem Trainer nach Gründen +++
Solms-Burgsolms. Achterbahnfahren soll Spaß machen. Durchschnittlich knapp zwei Minuten im Rausch der Geschwindigkeit, Adrenalinkicks inklusive. Für Fußball-Gruppenligist FC Burgsolms läuft die wilde Fahrt aber nun schon seit Sommer. Ununterbrochen – und vergnügungssteuerpflichtig ist sie nur bedingt.