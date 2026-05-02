Auf und Ab: Hagen/Uthlede ringt Celle nieder

Noch im Hinspiel setzte sich der Tabellendritte haushoch mit 8:1 durch. Ein solches Resultat lag im zweiten Aufeinandertreffen zu keinem Zeitpunkt in der Luft. H/U spielte von Beginn an mutig und ging nach 22 Minuten durch Deik Ehmann in Führung. Torhüter Nico Lindner gab dabei keine allzu gute Figur ab. Der Celler Torjäger Jean-Luca van Eupen lieferte aber eine schnelle Antwort - 1:1 (27.). Als Hilger-Noel Von-Elmendorff nach dem Seitenwechsel die Begegnung drehte, standen die Weichen auf Auswärtssieg. Doch der FC Hagen/Uthlede meldete sich eindrucksvoll zurück. Ehmann sorgte schon in Minute 70 für den neuerlichen Ausgleich. Fünf Zeigerumdrehungen später traf der umtriebige Lasse Thielebeule sogar noch zum 3:2, gleichbedeutend mit dem Siegtor.