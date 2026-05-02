Auf und Ab: Hagen/Uthlede ringt Celle nieder

Der FC Hagen/Uthlede ist für Spitzenteams der Landesliga Lüneburg vor allem auf der eigenen Anlage an der Blumenstraße ein unbequemer Gegner. Dies bekam am Donnerstagabend der MTV Eintracht Celle zu spüren.
Noch im Hinspiel setzte sich der Tabellendritte haushoch mit 8:1 durch. Ein solches Resultat lag im zweiten Aufeinandertreffen zu keinem Zeitpunkt in der Luft. H/U spielte von Beginn an mutig und ging nach 22 Minuten durch Deik Ehmann in Führung. Torhüter Nico Lindner gab dabei keine allzu gute Figur ab. Der Celler Torjäger Jean-Luca van Eupen lieferte aber eine schnelle Antwort - 1:1 (27.). Als Hilger-Noel Von-Elmendorff nach dem Seitenwechsel die Begegnung drehte, standen die Weichen auf Auswärtssieg. Doch der FC Hagen/Uthlede meldete sich eindrucksvoll zurück. Ehmann sorgte schon in Minute 70 für den neuerlichen Ausgleich. Fünf Zeigerumdrehungen später traf der umtriebige Lasse Thielebeule sogar noch zum 3:2, gleichbedeutend mit dem Siegtor.
Damit bezwang Hagen/Uthlede nach Rotenburg und Ahlerstedt/Ottendorf erneut ein Spitzenteam und geht positiv gestimmt ins Derby beim VSK Osterholz-Scharmbeck. Der MTV Eintracht Celle verpasste den Sprung auf Rang zwei und reist Sonntag zum abstiegsgefährdeten MTV Treubund Lüneburg.