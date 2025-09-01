Auf und Ab der Emotionen – Kammerberg mit Punktgewinn gegen Rohrbach

Nach der 1:0-Führung fing sich die SpVgg nach der Pause zwei Tore – durch einen schnellen Rückschlag konnte das Unentschieden gesichert werden.

Kammerberg – Die SpVgg Kammerberg machte im Heimspiel gegen den TSV Rohrbach zunächst viel richtig – von der Chancenverwertung abgesehen. Doch nach dem Seitenwechsel lief das Team von Trainer Victor Medeleanu plötzlich einem Rückstand hinterher. Dass die Kammerberger doch noch 2:2 (1:0) gespielt haben, freute Medeleanu – und dennoch überwog hinterher die Enttäuschung: „Klar, es wäre mehr möglich gewesen.“

Die erste Hälfte ging klar an seine Mannschaft. Kammerberg begann dominant, kontrollierte Ball und Gegner und ließ die Rohrbacher kaum zur Entfaltung kommen. „Wir hatten gefühlt 80 Prozent Ballbesitz“, schilderte Medeleanu. Für den Führungstreffer benötigte die SpVgg aber einen ruhenden Ball: Robert Villand stand am langen Pfosten völlig frei und köpfte eine präzise Hereingabe von Lukas Fladung zum verdienten 1:0 ein (28.).

In der Folge hätten die Hausherren die Partie frühzeitig entscheiden können. Domenik Kaiser und Peter Graf vergaben die klarsten Chancen der Gastgeber, während Rohrbach nur einmal gefährlich wurde. Torhüter Nicolas Eicher entschärfte den einzigen nennenswerten Versuch der Gäste glänzend. So ging es mit einer knappen, jedoch hochverdienten Führung in die Pause.

„Wir wollten genauso weitermachen“, betonte Medeleanu. Doch Kammerberg verschlief den Start in den zweiten Durchgang komplett. Kurz nach Wiederbeginn nutzte Rohrbachs Erduart Rushiti einen Ballverlust der Kammerberger eiskalt zum Ausgleich (47.). Nur sechs Minuten später schlug Rushiti erneut zu und drehte mit seinem Doppelpack die Begegnung (53.). Die SpVgg wirkte kurz geschockt, doch dann kam die richtige Antwort. Kaiser brachte die Hausherren mit dem 2:2 zurück ins Spiel (63.).

Medeleanu: „Ich bin heute etwas enttäuscht“

Als Rushiti kurz darauf nach einem taktischen Foul die Gelb-Rote Karte sah, drängten die Gastgeber in Überzahl sogar auf den Sieg. Chancen gab es genug – doch das entscheidende Tor sollte nicht mehr fallen. „Ich bin heute etwas enttäuscht“, räumte Medeleanu ein. Dann fügte er allerdings hinzu: „Aber es gibt solche Spiele. Mit dem Saisonstart insgesamt können wir sehr zufrieden sein.“