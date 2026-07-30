Auf unbekanntem Terrain: »Körperlichkeit ein großer Faktor«

Nördlingen wurde in der Sommerpause bekanntlich umgegliedert. Nach vier Jahren am Stück in der "Süd" ist nun "Nord" angesagt. Heißt: Völlig neue Gegner, eine etwas andere Spielweise. Nach nur zwei Partien, vor allem nach den Punkt in der Vorwoche (gegen Jahn II), ist für TSV-Trainer Michael Göttler seine Truppe aber bereits angekommen. Das erste Resümee des 28-Jährigen: "Die Körperlichkeit in der Nord ist ein großer Faktor, das haben die beiden Spiele bislang gezeigt."

Morgen, 18:30 Uhr ASV Neumarkt ASV Neumarkt TSV Kornburg TSV Kornburg 18:30 PUSH

Drilon Asani (Trainer, Neumarkt): "Nach den beiden Niederlagen zum Auftakt sind wir hochmotiviert, unser Potenzial auf den Platz zu bringen und die ersten Punkte der Saison einzufahren. Wir müssen gerade in der Offensive eine große Schippe drauflegen und als Team noch näher zusammenrücken, um die ersten Punkte gegen eine starke Truppe aus Kornburg einzufahren."

Personal: Zum bekannten Ausfall von Leon Gümpelein kommen Nico Ott (Sperre) und Florian Hausner (Verletzung) hinzu. Florian Bauer (Trainer, Kornburg): "Die Videoanalyse hat den ersten Eindruck bestätigt: Wir sind mit der Partie gegen Ammerthal super zufrieden. In 80 Prozent der Bereiche, die man für ein gutes Spiel braucht, haben wir performed. Leider haben wir es verpasst, in einigen Momenten den berühmten finalen Pass zu spielen. Mal hat die Ruhe gefehlt, mal die Präzision. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir das noch hinbekommen. Das hat noch immer mit Kennenlernen zu tun, und auch mit Selbstvertrauen, dass man sich miteinander erarbeitet. Dass Neumarkt die ersten beiden Spiele verloren hat, interessiert uns nicht. Wir schauen auf uns - und wollen dort den Dreier ziehen!" Personal: Andac Ginyol und Nicolai Oppelt müssen weiter auf ihren persönlichen Saisonstart warten.

Morgen, 19:00 Uhr DJK Ammerthal Ammerthal SpVgg Bayern Hof Bayern Hof 19:00 live PUSH

Tobias Rösl (Trainer, Ammerthal): "Es gibt grundsätzlich nicht viel zu berichten. Wie in jedem Spiel müssen wir alles geben, um zu bestehen. Einige Punkte gilt es zu verbessern - das wissen wir! Wir müssen mit unseren Aufgaben wachsen, uns reinbeißen und so mehr Selbstvertrauen sowie Spielfluss gewinnen. Das ist das aktuelle Ziel! Der gesamte Kader ist willig und demütig, jede Partie entschlossen anzugehen. Bayern Hof wird ein hartes Brett - das aus der langen Historie eines Traditionsvereins resultiert. Uns erwartet eine körperlich starke Mannschaft mit guten Einzelspielern, die uns alles abverlangen wird." Personal: Tanyel Deliboyraz (Aussenband), Michel Richard Pereira (Bänderdehnung) und Mario Plott (Kreuzbandriss) fallen aus. Thomas Popp (Sportlicher Leiter, Hof): "Nach dem völlig verdienten Heimsieg gegen Don Bosco wollen wir nun auch auswärts die ersten Zähler mitnehmen. In Ammerthal erwartet uns dabei ein sehr intensives Match, gegen eine Truppe, die viel individuelle Klasse in den Reihen hat. Wir stellen uns auf viele Zweikämpfe und auf eine rassige Partie ein. Ziel ist es, nicht mit leeren Händen aus dem Spiel zu gehen." Personal: Daniel Pavlov und Lucas Seidel sind nach langen Verletzungen wieder voll einsatzfähig, wohingegen Nick Pöhlmann (Bänderriss im Sprunggelenk) und auch Niklas Schödel (Verdacht auf schwere Knieverletzung) wohl länger ausfallen.

Weiden ist eines von vier Teams, das noch keinen Zähler hat. – Foto: Werner Franken

Daniel Stöcker (Sportlicher Leiter, Neudrossenfeld): "Wir haben eine nahezu identische Situation vor dem 1. Spieltag: Wir treten gegen eine starke Mannschaft an, die viel Selbstvertrauen hat und offensiv sowie defensiv bislang gut performt. Wir sind somit Außenseiter! Wir müssen zudem Umstellungen vornehmen, wollen das als Einheit im Kollektiv auffangen und bestmöglich dreifach punkten. Personal: Linus Ladenburger und Brandon Happi Monte müssen ihre Sperren absitzen. Dominic Rühl (Trainer, Gebenbach): "Gegen unseren kommenden Gegner wird eine deutliche Leistungssteigerung nötig sein. Die beiden Siege zum Start geben uns sehr viel Selbstvertrauen. Wir wissen aber auch, dass wir einiges besser machen können und wollen. Auch wird es notwendig sein, dass wir mental dabei sind und uns auf unser Spiel konzentrieren." Personal: Einige Spieler kehren zurück, sodass nur auf David Vidovic, Jonas Germershausen, Simon Pirner und Jonas Schwindl verzichtet werden muss.

Morgen, 19:00 Uhr ASV Cham ASV Cham SV Fortuna Regensburg SV Fortuna 19:00 live PUSH

Faruk Maloku (Trainer, Cham): "Fortuna Regensburg ist eine spielstarke Mannschaft mit viel Erfahrung und hoher individueller Qualität. Vor allem die Anzahl an Spielern, die ein Spiel jederzeit entscheiden können, ist bemerkenswert. Gegen eine solche Top-Mannschaft anzutreten, ist immer eine reizvolle Aufgabe. Es ist eine Herausforderung, an der wir uns zu Hause beweisen können. Dafür müssen wir einen richtig guten Tag erwischen!" Personal: Andre Adkins und Marco Pfab sind verletzt, Lukas Leutner (krank) droht auszufallen.

Morgen, 19:00 Uhr DJK Don Bosco Bamberg DJK Bamberg SpVgg SV Weiden SpVgg Weiden 19:00 PUSH

Carsten Nüßlein (Trainer, Bamberg): "In Hof haben wir verdient verloren, da haben wir keinen guten Tag erwischt. Auch deshalb wollen wir nun Zuhause die drei Punkte holen. Wir stellen uns gegen Weiden auf einen brutalen Fight ein." Personal: Tim Holzheid und Patrick Görtler bleiben die Sorgenkinder. Michael Riester (Trainer, Weiden): "Wir ordnen die zwei Auftaktniederlagen schon richtig ein und wissen, gegen wen wir da gespielt haben. Nichtdestotrotz stehen wir aktuell aber immer noch mit 0 Punkten da, was uns aber rein gar nicht interessiert. Wir selbst wollen in dieser Saison ankommen und dieses Gefühl nach einem Sieg mit in die kommenden Wochen nehmen. Dafür heißt es nicht nur die volle Bereitschaft an den Tag zu legen, sondern auch klar im Kopf und im eigenen Spiel zu bleiben. Ich erwarte in Bamberg ein enges Spiel, in dem Geduld und Effektivität gefragt sein werden." Personal: Während Moritz Hügel sein Comeback feiern konnte, müssen mit Martin Ruda, Niklas Lang (beide verletzt), Patryk Bytomski und Paul Gebhard (beide gesperrt) vier Stammkräfte kompensiert werden. Paul Reitzig ist langzeitverletzt.