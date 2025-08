Auf Umut Akpinar wartet noch viel Arbeit

Umut Akpinar wird ab Dienstag wieder das Training des 1. FC Kleve leiten. Der Coach war bis einschließlich Sonntag in Urlaub und wurde von Co-Trainer Lars van Rens vertreten, der mit der Mannschaft hart an den konditionellen Grundlagen gearbeitet hat. Jetzt geht es zwei Wochen vor dem Saisonstart in der Oberliga an den fußballerischen Feinschliff. Akpinar wird da eine Menge zu tun haben.

Den Beweis dafür erbrachte der 1. FC Kleve vier Tage nach dem ernüchternden 0:2 im Heimspiel gegen den westfälischen Oberligisten SV Schermbeck im Test beim Landesligisten 1. FC Lintfort erneut. Es setzte eine 1:3 (0:1)-Niederlage, die noch um ein paar Tore höher hätte ausfallen können. So schlecht war der Auftritt beim eine Klasse tiefer spielenden Kontrahenten, der bei seinen Gegnern in den Testspielen zuvor nicht gerade Angst und Schrecken verbreitet hatte.

In der Tat wirkte die Mannschaft müde und ausgelaugt. Das mag zu diesem Zeitpunkt der Vorbereitung auch normal sein, weil die Belastung hoch ist. Doch wenn die Beine einen nicht so tragen können, wie man es denn gerne hätte, dann muss man darauf reagieren. Will heißen: Man muss sich taktisch so klug verhalten, dass man eine Partie mit halbwegs überschaubarem Aufwand einigermaßen und in geordneten Bahnen über die Bühne bringt.

Doch an taktischer Disziplin mangelte es dem 1. FC Kleve wie schon beim Auftritt gegen den SV Schermbeck. „Deshalb bin ich diesmal an der Linie auch etwas lauter geworden“, sagte Lars van Rens. Er hatte allen Grund dazu. Die Mannschaft wirkte teilweise wie von allen guten Geistern verlassen, offenbarte bei der Defensivarbeit eklatante und im Spiel nach vorne hinlänglich bekannte Schwächen. Das hätte richtig böse ins Auge gehen können.

Keeper muss verletzt raus

Doch Alfred Appiah, der in der Rückrunde der Saison 2023/24 noch für den 1. FC Kleve am Ball gewesen ist, machte es vielleicht aus alter Verbundenheit gnädig mit seinem Ex-Team. Der Lintforter Stürmer hätte leicht ein halbes Dutzend Tore für seine Mannschaft erzielen können, traf aber nur zum 1:0 (24.) und 3:1 (87.). Simon Schwarz (83.) markierte das 2:1 für den Gastgeber, Nermin Badnjevic (58.) den zwischenzeitlichen Klever Ausgleich.

Umut Akpinar wird das Videomaterial, das beim Auftritt gegen den SV Schermbeck angefertigt wurde, sicherlich intensiv studieren. Und seine Schlüsse daraus ziehen. Eine Stärke des 1. FC Kleve war in den vergangenen Jahren immer die große taktische Disziplin der Mannschaft bei der Arbeit gegen den Ball. Davon war gegen Schermbeck und Lintfort nichts zu sehen.

Zu allem Überfluss gibt es auch noch einen Ausfall zu beklagen. Stammkeeper Ahmed Taner verletzte sich den Mittelfinger der linken Hand. „Ich glaube, dass der Finger gebrochen ist“, sagte Taner kurz nach seiner Auswechslung. Er wollte dann zu einer genaueren Untersuchung ins Krankenhaus fahren.