– Foto: Bastian Hubatsch

Auf Tuchfühlung zur Tabellenspitze Am vergangenen Wochenende gelang dem SV Schmölln gegen den Aufsteiger Neustadt/Orla II ein hochverdienter 4:0-Heimerfolg in der Landesklasse 1. Verlinkte Inhalte Landesklasse 1 SV Schmölln Neustadt/O. II

Die Knopfstädter zeigten vor 120 Zuschauern ein überzeugendes Heimspiel und haben nach dem 4:0-Erfolg gegen die Verbandsliga-Reserve aus Neustadt/Orla wieder Tuchfühlung zur Tabellenspitze. SPIELBERICHT DES SV SCHMÖLLN 1913

Von Beginn an war Schmölln im Vorwärtsgang und schon nach einer Minute klärte Neustadt eine Schulze-Eingabe nur mit viel Glück an den Pfosten. Das wieselflinke Offensiv-Quartett des Gastgebers stellte die Gäste fast minütlich vor Probleme. Leon Schulze, Leon Gentsch, Alexander Korent und Florian Petrick waren nicht zu stoppen und zeigten immer wieder viel Spielfreude. Wenn dann aus dem Zentrum noch Eric Lochmann und Max Zeißig mit anschoben, ergaben sich immer wieder Chancen. Ebenso schalteten sich Till Bachmann und Florian Stößel über die Außen regelmäßig mit ein, sodass sich Neustadt zwar immer wieder spielerisch zu befreien versuchte, aber kaum in Erscheinung trat. „Auch die neu zusammengewürfelte Innenverteidigung um Stefan Oehler und Gabor Vass hat es heute sehr gut gemacht und es freut mich, dass sich die Mannschaft mit der Null belohnt und die Konzentration über 90 Minuten gehalten hat“, war Trainer Tim Rauch nach dem Spiel Voll des Lobes für seine Mannschaft. „Vor allem mit der ersten Halbzeit sind wir sehr zufrieden, es war viel Spiel in die Tiefe und wir haben den Gegner immer wieder vor Probleme gestellt“, ergänzte Rauch. Dabei waren vor allem auch die Tore schön herausgespielt. Petrick spielte von der linken Seite kommend schön auf Gentsch im Zentrum, der bediente Korent auf rechts und mit einem trockenen Schuss ins lange Eck erzielte Korent das 1:0 (14.). Klasse herausgespielt war auch das 2:0. Lochmann bediente Schulze auf links und am Ende schob Gentsch dessen Eingabe im Zentrum zum 2:0 ein (24.). Als kurz vor der Pause Korent nach innen zog und Gentsch bediente, schloss der beste Schmöllner Torschütze mit seinem 10. Saisontor eiskalt zum 3:0 ab (42.).

„Wir wollten in der 2.Halbzeit da weitermachen, haben aber vielleicht nicht mehr jeden Meter bis zu Ende gemacht, sind aber nie in Gefahr geraten und haben sogar noch das 4:0 gemacht. Die Jungs, die heute ihre Chance hatten, sich von Anfang an zu zeigen, haben ihre Sache mehr als gut gemacht“, sagte Trainer Tim Rauch über die zweiten 45 Minuten. Kurz nach Wiederbeginn waren die Ecke von Schulze und der Kopfball von Gentsch wie aus dem Lehrbuch, nur der Pfosten stand im Weg und verhinderte den nächsten Treffer. Mit einem schönen tiefen Lauf über die linke Seite bereitete Max Zeißig das 4:0 vor, dessen flache Eingabe Leon Schulze mit einem satten Schuss zum 4:0-Endstand verwertete (53.). Über Bachmann, Gentsch und Zeißig hätte der Gastgeber das Ergebnis weiter in die Höhe schrauben können, ehe sich die Gäste erst in der Schlussphase auch mal in der Offensive zeigten, mit ihren Abschlüssen aber das Tor von Aminu Mohammed verfehlten. Auch ein von Neustadt/Orla II geforderter Elfmeterpfiff blieb aus, sodass es beim verdienten 4:0-Heimsieg blieb.