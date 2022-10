Auf Torjäger Schwerdt ist Verlass

Effektive SG Möning/Rohr setzt ihre starke Auswärtsserie fort und gewinnt beim TSV Feucht mit 2:0.

Wohl der Mannschaft, die einen so zuverlässigen Torjäger in ihren Reihen hat wie die SG Möning/Rohr mit Martin Schwerdt. Der Goalgetter schlug auch im Flutlichtspiel der Kreisliga Ost am vergangenen Freitagabend beim TSV Feucht zweimal zu. Mit diesem 2:0 (2:0)-Erfolg setzte die Spielgemeinschaft ihre beeindruckende Auswärtsserie fort. Es war die fünfte von sieben Ligaspielen in Folge in der Fremde, in denen die Mannschaft von Spielertrainer Manuel Fersch bereits zehn Zähler einfahren konnten.



Anders als in so mancher Partie zuvor benötigte Schwerdt diesmal nicht viele Chancen, sondern nutzte bereits die beiden ersten Möglichkeiten eiskalt und schraubte so sein aktuelles Torkontingent auf zwölf Treffer in elf Spielen in die Höhe. Erneut profitierte der SG-Kapitän dabei von seinen Mitspielern im Mittelfeld. Dieses Mal war es Jürgen Bayer, der Schwerdt in der 28. und 38. Minute mustergültig bedient hatte, so dass der SG-Torjäger jeweils nur noch den gegnerischen Torhüter vor sich hatte. Einmal hämmerte er den Ball oben rechts in den Winkel, das andere Mal schob er eiskalt flach am herauslaufenden Torhüter vorbei in die Maschen. Von den Feuchtern war in der ersten Hälfte nur wenig zu sehen. Die vielen langen Bälle wurden von der aufmerksamen Gästeabwehr abgefangen oder zur sicheren Beute des erneut zuverlässigen Torwarts David Hofbeck.