– Foto: Inge Hartmann

Der FV Ravensburg steht vor dem nächsten richtungsweisenden Spiel um Platz drei in der Oberliga Baden-Württemberg. Am Freitagabend gastiert die Mannschaft von Rahman Soyudogru beim FC Nöttingen, der mit 54 Punkten auf Rang drei steht. Ravensburg folgt unmittelbar dahinter mit 53 Zählern. Die Ausgangslage verleiht der Partie zusätzliche Schärfe, was auch der Trainer deutlich benennt. „Wir freuen uns sehr auf das Spiel. Es ist wieder ein direktes Duell gegen eine Top-Mannschaft. Auf solche Spiele freut man sich als Spieler. Wir benötigen auf jeden Fall wieder eine Top-Leistung, um das Spiel zu gewinnen.“

Das Hinspiel gehört zu den turbulentesten Partien der Ravensburger Saison. Die 4:5-Niederlage wirkt bis heute nach, auch weil sich der Spielverlauf tief eingeprägt hat. Soyudogru sagt dazu: „An das Hinspiel erinnere ich mich noch gut. Es war ein sehr intensives und offensiv geprägtes Spiel mit vielen Toren. Am Ende haben wir defensiv zu viele Fehler gemacht und haben drei Elfmeter verschuldet. Diesmal müssen wir deutlich kompakter verteidigen und in den entscheidenden Situationen konzentrierter sein.“

Respekt vor Nöttingens Qualität

Der Gegner wird von Soyudogru mit großem Respekt beschrieben. Nöttingen gehört mit 78 Toren zu den offensivstärksten Mannschaften der Liga, was der Ravensburger Trainer ausdrücklich hervorhebt. „Nöttingen ist für mich fußballerisch eines der besten Teams der Liga. Sie haben sehr gute Spieler, die gerne Fußball spielen wollen. Defensiv wird es wichtig sein, die Räume eng zu machen, die Abstände sauber zu halten und über 90 Minuten hochkonzentriert zu verteidigen.“

Der Schwung aus Essingen

Ravensburg reist mit dem Eindruck eines eindrucksvollen 5:0-Erfolgs beim bisherigen Tabellendritten TSV Essingen nach Nöttingen. Der FV sprach in seiner Pressemitteilung von einem „grandiosen Auswärtssieg“. In der Mitteilung wird vor allem die Offensivreihe hervorgehoben: „Besondere Freude herrscht natürlich aktuell über die Spieler, die fürs Tore schießen beim FV verantwortlich sind. Kenniche, Gabriele und Kukic mit zwei Treffern, legten den Grundstein für den 5:0 Erfolg.“

Soyudogru ordnet den Sieg in Essingen entsprechend ein: „Der Sieg in Essingen gibt uns natürlich Selbstvertrauen. Vor allem die Art und Weise war wichtig, weil wir sehr reif gespielt und defensiv kaum etwas zugelassen haben.Gegen Nöttingen wird es aber nochmal eine andere Herausforderung. Deshalb müssen wir die gleiche Intensität, Konzentration und Konsequenz auf den Platz bringen.“

Das Maximum im Blick

Die Zielsetzung des FV Ravensburg ist klar umrissen. „Keine Frage, der FV möchte in der laufenden Saison, dass maximal mögliche erreichen, gerne natürlich den dritten Platz, hinter Aufsteiger Aalen und Vizemeister Mannheim. Größte Hürde dahin wird das Spiel am Freitag in Nöttingen sein, aber dem FV ist in dieser Saison alles zuzutrauen, selbstverständlich auch ein Sieg in Nöttingen", heißt es zudem in der Mitteilung.

Personelle Lage leicht verbessert

Vor der Partie entspannt sich die personelle Situation etwas. „Personell sieht es wieder etwas besser aus“, sagt Soyudogru. „Philipp Altmann musste letzte Woche krankheitsbedingt pausieren und konnte deshalb nicht mit nach Essingen fahren. Er wird am Wochenende wieder dabei sein. Jedoch müssen wir höchstwahrscheinlich auf Mo Jeggle verzichten. Leider hat es ihn diese Woche erwischt. Ansonsten bleibt der Kader unverändert.“

Döner nach dem Spiel in Essingen



Abseits des Sportlichen erzählt die Vereinsmitteilung noch eine kleine Szene vom vergangenen Spieltag, die zur derzeitigen Stimmung in Ravensburg passt. „Eine große und vor allem leckere Überraschung gab es in Essingen noch kurz vor der Abfahrt des Mannschaftsbusses. FV Mittelfeldstratege Yilmaz Dahler samt Familie, versorgte die Mannschaft noch mit Döner aus eigenem Hause.“