– Foto: Marcel Bube

"Auf so einen Saisonstart kannst du getrost verzichten!" Es läuft noch nicht rund beim Vorjahres-Dritten der Landesklasse 2. Als einziges Team wartet der SV Empor Walschleben noch auf den ersten Saisonsieg. Verlinkte Inhalte Landesklasse 2 Walschleben Dingelstädt Steffen Ehrich

"Dass nach 2 super Saisons irgendwann ein Tief kommen muss, war uns im Verein schon bewusst. Deshalb waren Saisonziel und Anspruch nicht im Mindesten tiefgestapelt, wie man uns von außen weiß machen wollte." ordnet Trainer Steffen Ehrich das Resultat der ersten 4 Saisonspiele ein. Gegen Aufsteiger Dingelstädt soll der Bock nun endlich umgestoßen werden.

Grundsätzlich kann man bei 2 Punkten aus 4 Spielen und Tabellenplatz 16 von einem sehr ernüchternden Saisonstart sprechen. Dem schließt sich auch Steffen Ehrich, Trainer des SV Empor Walschleben, an. Er ordnet das jedoch auch in den üblichen Entwicklungsprozess seiner Mannschaft ein. "Es gehört zu der Entwicklung einfach dazu, dass nicht immer alles rund läuft. Und genau da kamen die letzten Wochen eben zu viele Dinge auf einmal zusammen. Eine gewisse Selbstgefälligkeit auf der unbewussten Ebene, eine andere Wahrnehmung von den Gegnern und damit ein anderes taktisches Auftreten uns gegenüber paart sich mit fehlendem Spielglück und einer Anhäufung von kleinen, aber schwerwiegenden Fehlern im Spiel." Blickt man aber auf das Auftaktprogramm, dann ist ein 1:1 bei Union Mühlhausen und ein weiteres Remis im Derby gegen Gispersleben etwas, womit man im Laufe der Saison sicher leben kann. Auch beim Tabellenführer in Wüstheuterode kann man sicher mal 1:0 verlieren. Unüblich für den Vorjahres-Dritten ist jedoch, dass man im Heimspiel gegen Kölleda erneut ohne eigenen Treffer blieb und mit 2 Toren die aktuell harmloseste Offensive der sonst so torreichen Landesklasse stellt. Da hilft auch die mit 5 Gegentoren zweitbeste Defensive nicht viel und da man aufgrund der Kirmes in der Vorwoche das Spiel gegen Großrudestedt verlegen musste, verschiebt sich die Chance zur Wiedergutmachung nun auf das Heimspiel gegen Dingelstädt.

Steffen Ehrich hat die Trainingswochen sicher nicht nur für die fußballerische Weiterentwicklung genutzt. Er will jedoch auch nicht in Panik verfallen und alles schlecht reden. "Das Ganze fordert uns natürlich als ganze Mannschaft, uns als Trainer, den Stab drumherum aber in erster Linie unsere Jungs auf dem Platz. Daran werden sie wachsen oder eben auch nicht, das liegt nur an uns selber. Und ich glaube, das ist das Gute an der Situation zu diesem Zeitpunkt der Saison. Wir brauchen nur auf uns alleine schauen, alles liegt an uns selbst. Natürlich müssen wir den Ernst der Lage verstehen und Punkte auch mal erzwingen. Mit Leidenschaft, Aufopferung und auch Schmerzen. Dabei das Fußballspielen nicht zu vergessen und uns auch da weiter zu entwickeln ist eine Gratwanderung ,die sicher schwer, aber nicht unlösbar scheint." so der 57-Jährige. Morgen, 14:00 Uhr SV Empor Walschleben Walschleben SV 1911 Dingelstädt Dingelstädt 14:00 PUSH