Auf SG Sandbach wartet nach Finaleinzug das nächste Topspiel A-Liga-Tabellenführer SG Sandbach hat im Kreispokal den favorisierten SV Lützel-Wiebelsbach ausgeschaltet +++ Nun wartet der VfL Michelstadt im Ligaalltag. von Thomas Nikola · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

ODENWALDKREIS. Abstiegskampf erledigt? Nicht ganz, auch wenn sich der FV Mümling-Grumbach unter ihrem Spielertrainer Timo Sauer enorm stabilisiert hat. Noch werden 21 Punkte in den restlichen sieben Spieltagen vergeben und der FV steht mit sechs Zählern vor der Gefahrenzone. Der nächste Gegner, die SG Rothenberg, ist ausgerechnet die Formation, die am letzten Sonntag den bis dahin ungeschlagenen Sandbachern die erste Niederlage beibrachte. Damit dürfte Spannung am Wiesenweg garantiert sein.



FV Mümling-Grumbach zufrieden mit Entwicklung

„Ich bin guten Mutes, was die Restrunde anbetrifft“, sagt Grumbachs Sportlicher Leiter Marcel Winkler, der auf die Rückrundentabelle verweist, wo sein Club auf Rang fünf auftaucht. Die Gründe sind eine gefestigte Defensive, wie beispielsweise im Spiel beim KSV Reichelsheim, wo die Sauer-Schützlinge einmal mehr ihre neue Stabilität zur Grundlage für den 3:0-Erfolg machten. „Einziges Manko ist nach wie vor die Effektivität vor des Gegners Tor“, erläutert Winkler die Baustelle im Mümling-Grumbacher Spiel. Auch beim 3:5 in Hummetroth war der FV nicht hoch unterlegen: „Auch da hatten wir einige Konter, die hängen geblieben sind. Das Spiel entschied sich innerhalb von zehn Minuten, als Hummetroth dreimal hintereinander traf“, so Winkler. Grundsätzlich gehe der Saisonverlauf jetzt in die richtige Richtung. Der Sportdirektor ist davon überzeugt, dass Trainer Timo Sauer der Mannschaft gegen Rothenberg die richtige Marschrichtung vorgeben wird. Nach dem 1:5 im Hinrundenspiel in Rothenberg will die Sauer-Elf auch noch etwas gutmachen. „Rothenberg ist eine schwer zu bespielende Mannschaft, die auch die richtige Aggressivität mitbringt. Das ist eine richtig knifflige Aufgabe“, sagt Winkler. Auch Rothenberg gehört zu den defensiv gut organisierten Mannschaften. Und es ist die erste Saison, in der Top-Torjäger Steffen Heckmann nicht mehr in der Grundformation steht. Auch deswegen ist die Rothenberger Entwicklung außergewöhnlich. Aber am Wiesenweg ist es immer nicht einfach zu gewinnen. Ein Spiel auf Augenhöhe könnte es werden, in dem die Kleinigkeiten den Ausschlag geben.

SG Sandbach zieht ins Kreispokalfinale ein

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr SG Sandbach SG Sandbach VfL Michelstadt Michelstadt 15:00 PUSH



Das Top-Spiel des 24. Spieltages geht in Sandbach über die Bühne, wenn Spitzenreiter SG Sandbach Verfolger VfL Michelstadt (Anstoß 15 Uhr) erwartet. Sandbach hat die erste Saisonniederlage gut weggesteckt, denn im Pokal-Halbfinale am Donnerstagabend schlug die SGS durch die Tore von Luca Wirth (36., Freistoß), Dennis Uhrig (51., Foulelfmeter) und Eddy Mocanu (78.) den klassenhöheren SV Lützel-Wiebelsbach mit 3:2 (1:1). Mario Reubold (17., 90.+2) markierte die SVL-Tore. Wird die SGS auch im Ligaspiel so vehement auftreten? In Sandbach ist man weiter ganz entspannt, weil die Mannschaft über ihren Ballbesitz enorme Sicherheit ausstrahlt, auch wenn Lützelbach die besseren Chancen besaß. In einer hektischen Schlussphase hat Sandbach die Nerven behalten und alles souverän wegverteidigt. Man darf gespannt sein, wie der Fast-Meister gegen den VfL am Sonntag auftritt.

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr KSV Reichelsheim Reichelsheim KSG Vielbrunn Vielbrunn 15:00 PUSH





Formstarker KSV Reichelsheim trifft auf Vielbrunn Formstarker KSV Reichelsheim trifft auf Vielbrunn Der 6:2-Erfolg der Reichelsheimer am vergangenen Sonntag hat gezeigt, dass die Gersprenztaler eines der spielstärksten Teams der Klasse stellen. An diese starke Vorstellung will die Mannschaft am Sonntag (Anstoß 15 Uhr) gegen die KSG Vielbrunn anschließen. Voraussetzung ist aber, dass der KSV die Zweikämpfe bedingungslos annehmen wird, wie er dies zuletzt tat. Vielbrunn ist derzeit alles andere als erfolgsverwöhnt. Der Kampf um den Ligaerhalt beschäftigt vor allem den SV Gammelsbach weiter intensiv. Punkte müssen her, und die jetzt ausgerechnet gegen Aufstiegskandidat SV Hummetroth II. Der amtierende B-Liga-Meister trotzt seinem Verletzungspech und wird auch in Gammelsbach schwer zu schlagen sein.

