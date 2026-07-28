Auf Seelbach/Scheld wartet ein „Raketenstart“

Herborn. Die SG Seelbach/Scheld will in der Fußball-Kreisoberliga auch in der Spielzeit 2026/2027 die Kurve kriegen. Irgendwo zwischen den Rängen acht und 13, den Platzierungen der vergangenen beiden Spielzeiten, will Trainer Dennis Loh sein Team einmal mehr im Tableau unterbringen - auch wenn in der Mittelfeldzentrale die Auswahl nach den Abgängen von Björn Diebel (SV Eisemroth) und Luca Kreutner (SSC Burg) kleiner geworden ist.
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