 2026-07-28T09:36:08.541Z

Ligavorschau

Auf Seelbach/Scheld wartet ein „Raketenstart“

Teaser KOL WEST: +++ Dennis Loh, Trainer der SG Seelbach/Scheld, tüftelt an einer Formation fürs defensive Mittelfeld, die auch in den Heimspielen gegen Naunheim/Niedergirmes und Eschenburg mithält +++

von Redaktion · Heute, 11:58 Uhr · 0 Leser
SG Seelbach/Schelds Trainer Dennis Loh spricht vor dem Finale vor einer vielleicht einmaligen Chance. © Sven Jessen
SG Seelbach/Schelds Trainer Dennis Loh spricht vor dem Finale vor einer vielleicht einmaligen Chance. © Sven Jessen

Verlinkte Inhalte

KOL West
SG Naunheim/Niedergirmes
SG Eschenburg
Heuchelheim II
SG Mittenaar

Herborn. Die SG Seelbach/Scheld will in der Fußball-Kreisoberliga auch in der Spielzeit 2026/2027 die Kurve kriegen. Irgendwo zwischen den Rängen acht und 13, den Platzierungen der vergangenen beiden Spielzeiten, will Trainer Dennis Loh sein Team einmal mehr im Tableau unterbringen - auch wenn in der Mittelfeldzentrale die Auswahl nach den Abgängen von Björn Diebel (SV Eisemroth) und Luca Kreutner (SSC Burg) kleiner geworden ist.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.