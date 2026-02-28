Auf sch(m)wierigem Geläuf Landesliga Rhein-Neckar +++ : Kirchardt empfängt den VfB St.Leon, der letzte Woche bei Türkspor Eppingen 0:3 verloren hat von red. · Heute, 06:00 Uhr · 0 Leser

Die SG Kirchardt (blau) hat sich mit einer ordentlichen Vorrunde in eine gute Position im Kampf um den Klassenerhalt gebracht. – Foto: Berthold Gebhard

Türkspor Eppingen und der VfB St.Leon befinden sich bereits im Spielrhythmus. Die beiden Landesligisten haben vergangenen Sonntag ihr Nachholspiel aus dem alten Jahr bestritten. Für die SG Kirchardt eine durchaus interessante Begegnung, schließlich empfängt die Truppe von Trainer Denis Schwager am Sonntag den VfB und auch das anstehende Kreis-Duell mit Türkspor lässt nicht mehr allzu lange auf sich warten. Es steigt bereits am 22. März. Bis dahin bestreiten die Kirchardter ausschließlich Partien gegen Kontrahenten aus der gleichen Tabellenregion, sprich potenzielle Abstiegskandidaten.

Üben gestaltete sich äußerst schwierig, man könnte auch kalauern und schmierig schreiben. "Wir kommen auf ungefähr eine Handvoll normale Trainingseinheiten auf unserem Rasen", sagt Denis Schwager. Der SG-Coach musste fast durchgängig improvisieren, die beiden Rasenplätze im Kettendwald gerieten während der vergangenen nasskalten Wochen an ihre Grenzen. Das Wasser fließt schlecht bis nicht ab. Das Alternativprogramm bestand aus Hallentraining, Soccerhalle, oder auch auf dem schmalen Rasenstück vor dem Klubhaus, das ungefähr die Größe eines Drittels eines normalen Spielfelds hat. "Dieses Stück haben wir komplett malträtiert", gibt Schwager einen Einblick in die Trainingsplanung und ergänzt, "wir haben alles Mögliche gemacht, um fit zu werden."

Dahingehend gibt er sich optimistisch, bis auf den Allrounder Jonas Stötzel sind alle Mann einsatzbereit. Der Spieler, Torhüter und Torwarttrainer in Personalunion hat sich noch im alten Jahr einen Kreuzbandriss zugezogen. "Ansonsten stehen wir ganz gut da", erläutert der Coach. Mit einer weiteren Einschränkung. Der bisherige Co-Trainer Markus Willert ist beruflich so stark eingespannt, dass er nur noch als Spieler und dabei auf Abruf bereitsteht. Ob am Sonntag überhaupt gekickt werden kann, ist längst nicht sicher. Das schlecht bis kaum ablaufende Wasser auf den Plätzen ist der Knackpunkt. "Mal schauen", meint Schwager.