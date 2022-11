Auf Rhenania Bottrop wartet das nächste Schwergewicht Bezirksliga, Gruppe 7: Nach dem Pokal-Coup gegen Landesligist Klosterhardt geht es nun gegen den Spitzenreiter Schönebeck.

Das spielfreie Wochenende kam für die Kicker von Rhenania Bottrop gerade recht. So konnten sie den kurz zuvor erzielten Pokal-Erfolg über die DJK Arminia Klosterhardt ausgiebig genießen. Doch am Sonntag steht nun wieder Liga-Alltag an. Auf die Rhenania wartet dabei ein Duell mit einer echten Spitzenmannschaft. Es geht nämlich gegen die SG Essen-Schönebeck, ihres Zeichen Primus in der Bezirksliga, Gruppe 7.

Es geht aufwärts bei Rhenania Bottrop. In der Bezirksliga ist die Mannschaft seit nun drei Spielen ungeschlagen, konnte gegen Union Velbert, den SC Velbert II und TuS Essen-West insgesamt sieben Punkte einfahren und sich damit ein kleines Polster auf die unteren Tabellenplätze verschaffen. Besonders groß war die Freude nach dem Einzug in das Kreispokal-Finale. Im Halbfinale hatte die Rhenania den klassenhöheren Landesligisten DJK Arminia Klosterhardt mit 2:1 bezwungen.

Am Sonntag steht das nächste sportliche Highlight an. Bottrop muss zum aktuellen Spitzenreiter SG Essen-Schönebeck. Die SG hat nach 14 Spieltagen noch keine Niederlage auf dem Konto und musste auch nur zweimal die Punkte teilen. In Summe macht das starke 38 Punkte und damit mehr als doppelt so viele, wie die Rhenania bislang sammeln konnte (17 Zähler). Schon um 11 Uhr rollt der Ball in Essen und dann wird sich zeigen, ob die Serie von Neu-Trainer Stefan Thiele Fortbestand haben wird. Das Selbstbewusstsein ist jedenfalls zurück.

"Es macht Spaß, die Jungs beim Training zu sehen. Die Grundstimmung ist positiv, die Mannschaft glaubt an sich. Natürlich wird das am Sonntag eine schwere Aufgabe, aber die Jungs haben schon gezeigt, dass sie jeden Gegner vor große Probleme stellen können. Wir haben in Schönebeck nichts zu verlieren, gehen also unbelastet in das Match", erklärt ein optimistischer Trainer vor dem Spiel in der WAZ.