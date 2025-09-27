Auf Ratingen 04/19 wartet ein mit Top-Namen gespickter Gegner

Das hätte vor der Saison einer mal sagen sollen: Das erste Heimspiel im Ratinger Stadion auf dem neuen Rasen ist gleich ein Top-Spiel. Die Germania geht als Tabellenführer in das Duell mit dem Aufsteiger VfL Jüchen-Garzweiler. Das frische Grün hätte wohl für kaum einen attraktiveren Start herhalten können als diesen. „Wir freuen uns drauf“, sagt Ratingens Trainer Damian Apfeld. „Es ist immer cool, in einem Stadion zu spielen, ob als Trainer oder als Spieler. Ich bin ein großer Freund davon und das hört man auch bei den Gegnern raus.“ Am Donnerstag haben die Ratinger auch erstmals wieder dort trainiert. „Am Ende ist es noch schöner, wenn man dann auch erfolgreich ist.“

Und das könnte durchaus schwierig werden. Der VfL Jüchen-Garzweiler hat zwar vor knapp zweieinhalb Jahren noch in der Bezirksliga gespielt, die Mannschaft selbst gehört aber wohl zu den erfahrensten in der Liga. Das fängt im Tor bei Björn Nowicki an, der lange bei TuRU Düsseldorf und beim 1. FC Monheim in der Oberliga Niederrhein gespielt hat. Tim Heubach, mittlerweile 37 Jahre alt, hat in seiner Karriere nicht nur bei Borussia Mönchengladbach, dem FSV Frankfurt und dem 1. FC Kaiserslautern gespielt, sondern auch im Ausland bei Maccabi Netanja (Israel) und Melangor (Malaysia). Dann sind da noch Jochen Schumacher und Sebastian Wilms, die einige Partien in der Regionalliga vorweisen können. Oder mit Tobias Lippold einer der wohl besten Standardschützen der gesamten Liga. Im Rückrundenspiel der vergangenen Saison erzielte er alle drei Tore beim Monheimer 3:1-Erfolg gegen Ratingen, nachdem er in der Halbzeit eingewechselt worden war. Der zuletzt geholte Patrick Koronkiewicz, langjähriger Spieler von Viktoria Köln, fehlt der Mannschaft noch aus familiären Gründen.