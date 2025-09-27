Auf Ratingen 04/19 wartet ein mit Top-Namen gespickter Gegner

Das hätte vor der Saison einer mal sagen sollen: Das erste Heimspiel im Ratinger Stadion auf dem neuen Rasen ist gleich ein Top-Spiel. Die Germania geht als Tabellenführer in das Duell mit dem Aufsteiger VfL Jüchen-Garzweiler. Das frische Grün hätte wohl für kaum einen attraktiveren Start herhalten können als diesen. „Wir freuen uns drauf“, sagt Ratingens Trainer Damian Apfeld. „Es ist immer cool, in einem Stadion zu spielen, ob als Trainer oder als Spieler. Ich bin ein großer Freund davon und das hört man auch bei den Gegnern raus.“ Am Donnerstag haben die Ratinger auch erstmals wieder dort trainiert. „Am Ende ist es noch schöner, wenn man dann auch erfolgreich ist.“
Und das könnte durchaus schwierig werden. Der VfL Jüchen-Garzweiler hat zwar vor knapp zweieinhalb Jahren noch in der Bezirksliga gespielt, die Mannschaft selbst gehört aber wohl zu den erfahrensten in der Liga. Das fängt im Tor bei Björn Nowicki an, der lange bei TuRU Düsseldorf und beim 1. FC Monheim in der Oberliga Niederrhein gespielt hat. Tim Heubach, mittlerweile 37 Jahre alt, hat in seiner Karriere nicht nur bei Borussia Mönchengladbach, dem FSV Frankfurt und dem 1. FC Kaiserslautern gespielt, sondern auch im Ausland bei Maccabi Netanja (Israel) und Melangor (Malaysia). Dann sind da noch Jochen Schumacher und Sebastian Wilms, die einige Partien in der Regionalliga vorweisen können. Oder mit Tobias Lippold einer der wohl besten Standardschützen der gesamten Liga. Im Rückrundenspiel der vergangenen Saison erzielte er alle drei Tore beim Monheimer 3:1-Erfolg gegen Ratingen, nachdem er in der Halbzeit eingewechselt worden war. Der zuletzt geholte Patrick Koronkiewicz, langjähriger Spieler von Viktoria Köln, fehlt der Mannschaft noch aus familiären Gründen.
„Man braucht sich nur das Torverhältnis anschauen, dann sieht man, dass Jüchen eine sehr gute Organisation hat, eine sehr gute Struktur“, warnt Apfeld vor der Qualität des kommenden Gegners. „Sie spielen nicht ,wilde Maus’. Das macht die Aufgabe so schwierig.“ Jüchen-Garzweiler sei auch kein Aufsteiger, der gerade noch von einer Euphorie lebt. „Das tun sie auch, aber es ist die Paarung aus Euphorie und Erfahrung und damit auch der Qualität, die das Team besitzt. Sie wissen, was los ist. Sie wissen, wann sie welchen Rhythmus versuchen, dem Spiel zuzufügen.“ Er habe schon versucht, seiner Mannschaft die Sinne zu schärfen, aber: „Wir haben auch Selbstvertrauen, wir haben auch Qualität. Es ist einfach wichtig, eine gute Tagesform zu haben, weil alles sehr eng beieinander ist.“
Der junge Essener hatte als Zuschauer beim Spiel in Schonnebeck eine Schiedsrichterentscheidung als „affig“ bezeichnet, das wurde vom Sportgericht als vermeintliche Schiedsrichterbeleidigung ausgelegt. Die Folge: zwei Spiele Sperre und 200 Euro Geldstrafe. „So etwas passiert jede Woche, aber weil er ein offenbar bekannteres Gesicht ist, wird er gleich doppelt verurteilt. Das kann ich nicht nachvollziehen“, ärgert sich Apfeld über die Strafe. Zumal sich Zimmerling nach seiner Verletzung wieder an die Mannschaft herangearbeitet hatte und Geisler hätte ersetzen können. „Dass uns vier Leute fehlen, ist zwar blöd, aber wir haben aus unserer Sicht einen sehr starken Kader und dann müssen nun andere in die Bresche springen.“
Dass dies dann auch endlich wieder im Stadion sein wird, dürfte es denjenigen, die nun in die erste Elf kommen, aber durchaus etwas leichter machen.