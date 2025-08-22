Auf Punktejagd: Negenborn hofft, Kirchbrak will Serie ausbauen

Sollingtor wartet nach zwei Niederlagen noch auf den ersten Punkt und geht als Tabellen-13. ins Wochenende. Ottenstein dagegen hat nach dem Auftaktsieg gegen Eschershausen zuletzt eine Niederlage einstecken müssen, steht mit drei Punkten aber solide im Mittelfeld. Für Sollingtor ist es ein Schlüsselspiel, um den Anschluss nicht frühzeitig zu verlieren.

Holzberg rangiert nach nur einem absolvierten Spiel mit null Punkten auf Platz 12 und wartet noch auf einen Erfolg. Mit Kirchbrak kommt jedoch die bisher stärkste Mannschaft der Saison: Zwei Siege, 8:3 Tore und die Tabellenführung sprechen eine klare Sprache. Die SG steht vor einer schweren Aufgabe, während Kirchbrak seine Erfolgsserie ausbauen will. Mit Finn-Marten Busse und Waldemar Kroter hat der TSV bereits zwei Spieler, die jeweils zwei Tore bisher erzielen konnten.

Das Topspiel des Spieltags: Bevern steht nach zwei Remis im Tabellenmittelfeld, wartet aber noch auf den ersten Sieg. Holenberg hingegen überzeugt bislang mit einem Sieg und einem Remis, dazu neun erzielte Tore – die zweitbeste Offensive der Liga. Vor allem die Wessel-Brüder ( Leon und Marvin ; je 3 Tore) sind aktuell brandgefährlich. Für den MTV ist es die Chance, sich gegen ein Spitzenteam zu beweisen. Der torgefährlichste MTV-Spieler ist Til Engelmann mit zwei Treffern.

FC Stadtoldendorf – TuSpo Grünenplan (So, 15:00 Uhr)

Stadtoldendorf und Grünenplan sind beide holprig in die Saison gestartet. Der FC kassierte zuletzt eine klare Niederlage und hat erst einen Punkt auf dem Konto, TuSpo steht ebenfalls mit nur einem Remis da. Für beide gilt: Verlieren verboten – sonst droht ein frühes Abrutschen in den Tabellenkeller.

Trainer Ali Chaabu betonte im Vorfeld, dass seine Mannschaft nach dem schwachen Auftritt gegen Holenberg einiges gutzumachen habe. Allerdings plagen den FC massive Verletzungssorgen: Mit Tobias (Kreuzbandanriss) fällt ein Leistungsträger die komplette Hinserie aus, Sven Seidel laboriert an einer Rippenprellung, und insgesamt fehlt über die Hälfte des Kaders. Positiv ist die Rückkehr von Iskan und Mohamed Shabu aus dem Urlaub, die zumindest etwas Entlastung bringen.

„Wir werden keine Ausreden suchen, sondern versuchen, die bestmögliche Mannschaft auf den Platz zu bringen und die drei Punkte aus Grünenplan zu entführen.“

Der Coach weiß aber auch um die Stärke des Gegners: Grünenplan habe gegen Bodenwerder seine Offensivqualitäten gezeigt und gegen Holzminden bewiesen, dass sie auch verteidigen können.