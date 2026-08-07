Auf Mission Wiedergutmachung: Oberweikertshofen muss zu schwächelnden Penzbergern

Oberweikertshofens Maximilian Schuch (in Weiß) im Spiel gegen den SV Pullach (dunkle Trikots). – Foto: Maximilian Merkl

Der SC Oberweikertshofen wartet noch auf den ersten Saisonsieg in der Bezirksliga. Am Samstag gibt es in Penzberg die nächste Gelegenheit dazu.

Am Samstag um 13 Uhr wartet nun eine weitere anspruchsvolle Aufgabe auf die Weikertshofener. Der SCO tritt beim FC Penzberg an, der vor Saisonbeginn als einer der großen Meisterschaftsfavoriten gehandelt wurde. Doch auch die Mannschaft von Trainer Johannes Franz ist bislang nicht ohne Rückschlag durch die neue Runde gekommen. Bereits am zweiten Spieltag unterlag Penzberg beim Aufsteiger SV München West überraschend mit 2:3.

Zur Halbzeitpause sah der SC Oberweikertshofen bei seiner Heimpremiere gegen den SV Pullach wie der sichere Sieger aus. Die Mannschaft von Trainer Paolo Maiolo beherrschte die Gäste und hätte durchaus noch zwei Treffer mehr erzielen können. Umso unverständlicher war für die SCO-Anhänger, wie ihre Mannschaft nach dem Anschlusstreffer der Pullacher im zweiten Durchgang abbaute und sich am Ende mit einem 2:2 begnügen musste. „Wenn wir so weitergespielt hätten wie in den ersten 45 Minuten, hätten wir das Spiel gewonnen“, war Fußballvorstand Martin Steininger überzeugt. Entsprechend groß war die Enttäuschung nach der gefühlten Niederlage.

Auch unter der Woche gab es lange Gesichter. Im Totopokal schied der Bezirksligist gegen den zwei Klassen tiefer spielenden Kreisklassisten SG Schäftlarn mit 5:7 nach Elfmeterschießen aus. Steininger rechnet deshalb mit einem Gegner, der gegen den SCO einiges wiedergutmachen will.

Personell müssen die Weikertshofener allerdings einige Ausfälle verkraften. „Ich muss leider auf vier wichtige Stammkräfte wegen Urlaub verzichten“, sagte Maiolo. „Die Lücken werde ich mit Spielern aus der zweiten Mannschaft auffüllen.“ Dennoch will der Trainer etwas Zählbares aus Penzberg mitnehmen.

Dass der Favorit durchaus verwundbar ist, bewies gegen Ende der vergangenen Saison bereits der TSV Geiselbullach. Die Mannschaft von Spielertrainer Stefan Held gewann damals mit 2:1 beim Favoriten in Penzberg. (Dieter Metzler)