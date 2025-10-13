„Auf meine Kappe“ : Polling-Trainer nimmt SVU-Klatsche auf sich

Der SV Polling kassiert nach seiner Mini-Erfolgsserie gegen den SV Untermenzing eine Niederlage. Trainer Jochner nimmt die Schuld auf sich.

Eigentlich geht ein Trainer nach einer Pleite häufig mit seiner Mannschaft ins Gericht. Maximilian Jochner hielt sich nicht an diese Tradition, sondern stellte sich selbst an den Pranger. „Die Niederlage nehme ich auf meine Kappe“, suchte der Coach des SV Polling den Hauptschuldigen für das 1:4 (0:1) gegen den SV Untermenzing nur bei sich selbst.

Nach dem Seitenwechsel hatte sich der Übungsleiter etwas übermütig dazu hinreißen lassen, seine Abwehrformation von Fünfer- auf Viererkette umzustellen. Dabei hatte seine Defensive bis dato gut funktioniert. Der einzige Gegentreffer in der ersten Halbzeit durch Dominik Pfister war der Verteidigung kaum anzulasten. „Das Tor fiel aus dem Nichts“, räumte der Coach ein.

SV Polling schenkt den Gästen die Führung

Obwohl seine Abwehr einen sicheren Eindruck abgab, wurde er das Gefühl nicht los, wieder zu seinem alten System zurückzukehren zu müssen. Dabei hatte sich seine Hintermannschaft jüngst gegen Deisenhofen mit fünf Verteidigern wesentlich stabiler präsentiert als in den Spielen zuvor. Die erste Viertelstunde nach der Pause ging alles noch gut, doch dann schenkten die Gäste aus München seiner Mannschaft innerhalb von zwei Minuten zwei weitere Tore durch Lasse Wippert und Moritz Mösmang ein.

„Wir hätten so weiterspielen müssen“, ärgerte sich Jochner über seine im Rückblick falsche Entscheidung, die dem Gegner letztendlich den Weg zum Sieg ebnete. Daran änderte die zwischenzeitliche Ergebniskorrektur von Philip Schöttl nichts, der nach einer Ecke den Ball zum 1:3 ins Untermenzinger Gehäuse köpfte. Die Gäste ließen sich durch das Tor überhaupt nicht beirren und stellten erneut durch Mösmang schnell den alten Abstand wieder her.

Polling sieht Rot und beendet Mini-Serie

Die Enttäuschung war nicht nur beim Trainer groß. Acht Minuten vor dem Ende leistete sich Felix Grötz-Müller ein Frustfoul gegen einen Kontrahenten und durfte vorzeitig den Weg zu den Duschen antreten. „Zum Glück ist seinem Gegenspieler nichts Größeres passiert“, kommentierte Jochner die Aktion.

Er selbst konnte sich beherrschen, obwohl ihm das Spiel selber mächtig an die Nerven ging. In der ersten Halbzeit besaß seine Mannschaft durchaus Möglichkeiten, um zum verdienten Ausgleich zu kommen. „Aber die machen das Tor und wir nicht“, grantelte er. Weil sein Team in der zweiten Hälfe mehr damit beschäftigt war, die Abwehr stabil zu halten, lief in der Offensive kaum noch etwas zusammen. Und so ging gegen Untermenzing nach zwei Siegen in Folge die kleine Pollinger Serie schon wieder zu Ende.