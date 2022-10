Marius Eifert reist mit der Spvgg. Leusel am Sonntag nach Braunfels. Archivfoto: Luca Raab

Auf Leusel wartet Sechs-Punkte-Spiel Teaser GL GI/MR: +++ Eine "riesige Last" ist von der Spvgg. Leusel durch den Überraschungssieg in Wetter abgefallen. Jetzt will das Team am Sonntag nachlegen, dann geht es nach Braunfels +++

ALSFELD - Nach dem ganz starken Last-Minute Coup (3:2) beim Tabellenzweiten der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg, dem VfB Wetter, am Mittwochabend hat die Spvgg. Leusel einen wichtigen Schritt aus der Abstiegszone getätigt. Um den Abstand zum tabellarischen Gefahrenbereich nun noch weiter zu vergrößern, wollen die Grün-Weißen auch am Sonntag (15 Uhr) punkten, wenn auswärts ein "Big point"-Duell beim Kellerkind FSV Braunfels ansteht.