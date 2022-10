Auf leisen Sohlen geht Kenneth Schmidt seinen Weg beim SC Freiburg II

Kenneth Schmidt (links) hat sich mit starken Leistungen beim SC II auch in die DFB-Nationalteams gespielt. – Foto: Achim Keller

Für Kenneth Schmidt ging es zuletzt Stück für Stück nach oben. Der in Freiburg geborene Verteidiger schaffte den Weg über die Fußballschule des SC Freiburg in die zweite Mannschaft, absolvierte in der Premierensaison der U 23 in der dritten Liga 28 Spiele und kam in den deutschen Junioren-Nationalteams zum Einsatz. Nach kleineren Verletzungen zum Saisonbeginn hat sich der 20-Jährige auch in der laufenden Saison einen Stammplatz im Abwehrzentrum erarbeitet.