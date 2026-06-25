Auf Leihbasis: Tony Menzel wechselt aus Dresden zu Rot-Weiss Essen 3. Liga: Auf Leihbasis wechselt Tony Menzel aus der 2. Bundesliga zu Rot-Weiss Essen. von Linus Bien · Heute, 15:30 Uhr · 0 Leser

Tony Menzel wechselt auf Leihbasis an die Hafenstraße. – Foto: IMAGO / Jan Huebner

Endlich gibt es mal wieder gute Nachrichten für die Anhänger von Rot-Weiss Essen. Nach einer regelrechten Spielerflucht ist Tony Menzel nach Janne Sietan die zweite externe Zugang für RWE. Der zentrale Mittelfeldspieler wechselt für ein Jahr auf Leihbasis von Dynamo Dresden an die Hafenstraße.

>>> Das ist Tony Menzel Nach dem verpassten Aufstieg in die 2. Bundesliga hat Rot-Weiss Essen mit Michael Schultz, Danny Schmidt, Kelsey Owusu, Kaito Mizuta, Jannik Mause, Tobias Kraulich, Nils Kaiser, Torben Müsel, Klaus Gjasula und Tino Casali gleich zehn Spieler verabschiedet, die in Teilen als elementare Stütze für den Erfolg der vergangenen Saison waren. So richtig einkaufsfreudig waren die Verantwortlichen hingegen bislang überhaupt nicht. Jannik Hofmann sowie Dickson Abiama wurden nach herausragenden Leistungen während der Leihe fest verpflichtet und Janne Sietan ist vom SV Waldhof Mannheim gekommen. Dresdener Urgestein schon mit 21 Jahren Entsprechend ist Tony Menzel die zweite Personalien, die von einem, externen Verein an die Hafenstraße kommt, das allerdings basierend auf einer einjährigen Leihe. Menzel kann sich mit seinen 21 Jahren schon eine Art Urgestein von Dynamo nennen. Er hat mehrere Jugendmannschaften von Dynamo durchlaufen, bevor er 2023 sein Profidebüt in der 3. Liga gegeben hat und das ausgerechnet in einem Kurzeinsatz zu Gast in Essen. In der folgenden Aufstiegssaison gehörte der zentrale Mittelfeldspieler zum absoluten Stammpersonal in Dresden, worauf er in seiner ersten Zweitligaspielzeit nur auf 13 Einsätze gekommen ist. Folgerichtig der Schritt zurück in die 3. Liga zu einer Mannschaft, die durchaus die Qualität besitzt, ebenfalls den Schritt in die Zweitklassigkeit zu schaffen

Marcus Steegmann, Direktor Profifußball in Essen, beschreibt die Fähigkeiten des neuen Mittelfeldspielers: „Er überzeugt mit hoher Intensität, Dynamik und Aggressivität in allen Spielphasen. Als vielseitig einsetzbarer Box-to-Box Spieler kann er sowohl im Zentrum als auch in offensiven Räumen agieren. Wir sind überzeugt, dass er uns mit seiner Spielweise sofort weiterhelfen wird. Unsere Fans dürfen einen Spieler erwarten, der ganz sicher gut an die Hafenstraße passt“, stimmt er die RWE-Anhänger ein. Für Menzel natürlich ein besonderer Schritt, denn im Ruhrgebiet ist er weit entfernt von seiner eigentlichen Heimat: „Ich habe große Vorfreude auf Rot-Weiss Essen. Der Verein ist ein absoluter Traditionsklub mit leidenschaftlichen Fans. Ich habe im Oktober 2023 hier an der Hafenstraße mein Profidebüt gegeben und konnte damals schon die Wucht des Stadions erleben – genau darauf freue ich mich nun besonders. Ich verlasse nun erstmals Dresden und will in Essen meine Stärken einbringen, mich hier persönlich und fußballerisch weiterentwickeln und mit der Mannschaft alles geben“, erklärt der 21-jährige.