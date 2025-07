Auf Leihbasis: SSV Jahn holt Abwehrtalent

Der gebürtig aus Goldbach bei Aschaffenburg stammende Seidel genoss seine fußballerische Ausbildung im Nachwuchs des Karlsruher SC. Im Sommer 2024 schloss sich der 1,91 Meter große Defensivakteur dann dem 1. FC Nürnberg an, um zunächst in der Regionalliga Bayern für die U23 aufzulaufen. Nach seinem Debüt für die Profis am 29. September 2024 erhielt er wenig später seinen ersten Profivertrag und lief in acht weiteren Zweitliga-Spielzeiten für die Elf von Trainer Miroslav Klose auf.



Achim Beierlorzer, Sport-Geschäftsführer des SSV Jahn, kommentiert diese Verpflichtung folgendermaßen: „Mit diesem Leihmodell können wir uns für die kommende Saison die Dienste eines Abwehrtalentes sichern, das nicht nur mit seinen athletischen Attributen, sondern auch mit seiner Mentalität und Technik überzeugen kann. Zudem ist Nick der gesuchte Linksfuß für unseren Abwehrverbund. Wir wollen mit ihm gemeinsam an seinen Entwicklungsfeldern arbeiten und ihn in der 3. Liga auf eine neue Stufe bringen, sodass er auf Anhieb einen Mehrwert für unseren Kader darstellt und uns dabei helfen wird, unsere Ziele zu erreichen.“



Nick Seidel selbst sagt zu seinem Schritt nach Regensburg: „Ich möchte in dieser Saison gerne so viel Spielzeit wie möglich sammeln und mich als Spieler und Mensch weiterentwickeln. Das Stadion, die Trainingsmöglichkeiten und das Gesamtkonzept haben mich davon überzeugt, dass ich den nächsten Schritt hier in Regensburg gehen will. Ich bin glücklich, für den Jahn spielen zu dürfen und will dem Verein helfen, die Saisonziele zu erreichen.“ Gut möglich, dass Seidl sein Debüt im Jahn-Trikot schon an diesem Samstag geben wird. Da testen die Regensburger im Rahmen des Stadion-Jubiläums im Jahnstadion gegen den TSV 1860 München. Das Spiel markiert gleichzeitig die Generalprobe vor dem Drittliga-Start in Ingolstadt.