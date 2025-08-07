Auf Leihbasis: Oberliga-Aufsteiger holt Talent von Regionalligisten

Nach der Auftaktniederlage gegen den VfB Krieschow (0:3) und vor dem ersten Auswärtsspiel der Saison beim Regionalliga-Absteiger VFC Plauen hat der VfB Glauchau noch einmal personellen Vollzug vermeldet. Der Oberliga-Aufsteiger sicherte sich ein Talent aus der Regionalliga Nordost.

Vom FSV Zwickau wechselt Randolf Riesen bis zum Saisonende auf Leihbasis nach Glauchau. Der 20-Jährige war im vergangenen Sommer nach Zwickau gewechselt, lief für die Schwäne sechsmal in der Regionalliga auf und hatte seinen Vertrag dort vor der Ausleihe bis 2027 verlängert. Zuvor spielte das Offensivtalent für die Junioren des Chemnitzer FC in der Nachwuchs-Bundesliga. Zum Spielerprofil:

"Mit seiner Dynamik, Spielintelligenz und seiner fußballerischen Ausbildung passt Randolf perfekt in das Konzept des VfB Empor Glauchau. Wir bedanken uns beim FSV Zwickau und bei Robin Lenk für den schnellen und unkomplizierten Austausch sowie die Möglichkeit der Leihe", schrieb der Oberligist zur Vorstellung des Youngsters. Dieser könnte schon am Sonntag zum ersten Mal ins neue Dress schlüpfen.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: www.fupa.net/fupaner/anmelden

____________________

➡ Du hast auch Lust, aktiv bei FuPa mitzuwirken? Hier geht es direkt zur Anmeldung. Für die ersten Schritte hilft die folgende Anleitung. Unser System ist selbsterklärend, sollten dennoch Fragen auftauchen, melde dich jederzeit gerne bei uns oder schau schnell in unserem Hilfebereich nach dem betreffenden Thema in der Suche.

💯 Du kannst dir sogar vorstellen, regelmäßig mehr Daten zu pflegen und so die Amateurfußball-Community noch weiter zu unterstützen, dann werde Ligaleiter und sorge unter anderem dafür, dass es eine Elf der Woche und noch mehr vollständige Statistiken gibt: So wirst du Ligaleiter - es ist ganz einfach!

🎥 Du willst die Spiele deines Vereins in Bild oder Video festhalten, um damit die mediale Strahlkraft zu erweitern? FuPa bietet dir dafür die Plattform! Schnappschüsse der Partien können ganz einfach als Bildergalerie hochgeladen werden - je mehr und je hochwertiger die Qualität, desto besser. FuPa.tv bietet außerdem die Möglichkeit, die eigenen Partien zu filmen. Alles was es dazu braucht: Stativ und Handy(kamera)!