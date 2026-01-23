Auf Leihbasis: Louis Köster von Holstein Kiel zu Bochum II

Trainer Willi Weiße muss in der Restsaison der Oberliga Schleswig-Holstein auf seinen erfolgreichsten Torschützen verzichten. Louis Köster, mit 11 Treffern an dritter Stelle der Torschützenliste der Flens-Oberliga, verlässt die zweite Mannschaft von Holstein Kiel in Richtung Bochum.

Bei der Zweitvertretung des VfL Bochum wird der Mittelstürmer auf Leihbasis bis zum Saisonende in der Regionalliga West spielen. „Um Louis’ Weg bestmöglich zu gestalten und ihn weiterhin kontinuierlich an unsere Lizenzmannschaft heranzuführen, haben wir uns entschieden, ihn bis zum Ende der Saison in die Regionalliga-Mannschaft des VfL Bochum auszuleihen“, erklärt Geschäftsführer Sport Olaf Rebbe auf der Webseite der Störche.

Der 22-Jährige, der Anfang 2025 von Hansa Rostock II an die Kieler Förde wechselte, spielte sich durch konstant gute Leistungen bei den Jungstörchen in der Oberliga in den Fokus des Profi-Kaders. Sein Zweitliga-Debüt für die Kieler krönte Köster mit einem besonderen Moment: Ausgerechnet gegen den VfL Bochum erzielte er den späten Ausgleichstreffer zum 1:1. Insgesamt gab es noch zwei weitere Einsätze in den Punktspielen für Holstein Kiel sowie zwei Einsätze im DFB-Pokal.

Zurück zu den Wurzeln

„Ich freue mich, in einer starken Regionalliga Einsätze zu bekommen und mich auf diesem Niveau beweisen zu können“, kommentierte Köster den Wechsel ins Ruhrgebiet in die Nähe seiner Geburtsstadt. Mit Kjell Knaak vom Ligakonkurrenten MTSV Hohenwestedt hat die Mannschaft von Willi Weiße indes einen adäquaten Ersatz auf der zentralen offensiven Position gefunden. Knaak hat zwei Tore mehr auf seinem Konto.