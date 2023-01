Auf Leihbasis: Benjamin Hemcke wechselt zu Alemannia Aachen 3. Liga: Alemannia Aachen verstärkt sich mit Benjamin Hemcke von Viktoria Köln. Der 19-Jährige wechselt auf Leihbasis bis 2024 zum Regionalligisten.

Benjamin Hemcke hat es geschafft - dem Offensivmann ist der Sprung vom Nachwuchsleistungszentrum in die Profimannschaft von Viktoria Köln gelungen. Nach acht Einsätzen in der vergangenen Saison, sollte nun der Durchbruch folgen. Eine Schlüsselbeinverletzung stoppte den 19-Jährigen nach einem Jokereinsatz in dieser Saison allerdings. Bis zum Sommer 2024 soll Hemcke nun Spielpraxis bei Alemannia Aachen sammeln.

Den offensiven Mittelfeldspieler dauerhaft abzugeben, kam für die Viktoria nicht in Frage. Dafür sehen die Verantwortlichen zu viel Potenzial in Hemcke. „Wir freuen uns, dass das geklappt hat. Wichtig dabei ist, dass Benni weiter unser Spieler ist“, betont Trainer Olaf Janßen. In der Regionalliga West bekommt der 19-Jährige die Möglichkeit, sich weiter auf Herrenniveau zu beweisen. „Wir werden da natürlich genau schauen, wie die Entwicklung verläuft. Das wichtigste für junge Spieler ist Spielzeit, da beißt die Maus keinen Faden ab", sagt Janßen.

Ein Deal - drei Gewinner

Der große Konkurrenzkampf bei der Viktoria hätte möglicherweise dazu geführt, dass Hemcke eben diese Spielzeit nicht regelmäßig bekommt. Eine Liga tiefer beim Traditionsverein aus Aachen stehen die Chancen da schon besser. Dabei ist die Alemannia alles andere als nur ein Spielzeitlieferant. Aachen steht nach 19 Spielen auf den fünften Platz und spielt mit 33 Punkten eine richtig gute Saison. Wenn Hemcke seine Qualitäten einbringt, kann er ein wertvoller Baustein für die Alemannia werden. Janßen sieht bei dem Transfer nur Gewinner: „Benni hat hier auch vom Training profitiert, aber am Ende des Tages brauchen die Jungs natürlich auch Minuten in den Beinen. Das kann er jetzt in der Regionalliga in Aachen auf sehr, sehr hohem Niveau machen. Es ist für alle drei Seiten eine super Lösung: Die Alemannia bekommt einen Top-Spieler, der Junge kann sich super entwickeln, und dass er diese nächsten Schritte macht, ist eben für uns wichtig.“