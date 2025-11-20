Teammanager Stefan Kohne erklärt die Verlegung: „Wir spielen auch auf Kunstrasen, Kunstrasen in Lahten, weil unsere Plätze so nicht spielfähig sind – von daher haben wir es verlegt.“

Die Gastgeber gehen von giftigen Gästen aus „Wir erwarten natürlich einen hochmotivierten Gegner, der vor der Winterpause unbedingt noch Punkte sammeln will und muss. Dementsprechend sind wir natürlich gewarnt und passen auf“, betont Kohne. Auch die Erinnerungen an das Hinspiel sind noch präsent: „Im Hinspiel haben wir es erlebt, wo wir 1:0 verloren haben. Neuenhaus hat aus einer sicheren und kompakten Defensive rausgespielt, gut umgeschaltet und dann den entscheidenden Punch gesetzt.“ Damals hatte der SV Langen nicht das nötige Glück, um Punkte mitzunehmen.

Für das Rückspiel setzt das Team auf Einsatzbereitschaft und die Chance, das Blatt zu wenden. Kohne gibt die Marschroute vor: „Wir hatten dort ein bisschen Pech und versuchen und hoffen, dass wir durch Einsatz uns dieses Glück im Rückspiel erarbeiten und hoffentlich dann auch diese drei Punkte zu Hause behalten zu können, die für uns natürlich auch sehr wichtig wären.“

Mit 24 Punkten aus 16 Spielen liegt der SV Langen aktuell auf Platz 6 der Tabelle. Der Rückstand auf die Tabellenspitze ist spürbar, doch im Kampf um eine gute Platzierung vor der Winterpause zählen vor allem die Heimspiele. Borussia Neuenhaus steht dagegen mit elf Punkten aus 15 Partien auf dem 15. Tabellenplatz und braucht dringend Punkte, um die Abstiegsränge zu verlassen. Die Vorzeichen versprechen also ein umkämpftes Spiel, in dem Einsatz und Cleverness den Ausschlag geben könnten.

Anpfiff ist dann am Sonntag um 16:00 Uhr in Lathen.