Auf Kleefisch ist weiter Verlass

Der FC Wegberg-Beeck hat bei der SG Flamersheim/Kirchheim mehr Mühe als erwartet. Nach einem 2:2 zur Pause gewinnt der Favorit aber noch sicher mit 5:2. Marc Kleefisch schnürt mal wieder einen Dreierpack. Wie Trainer Mike Schmalenberg die Partie einordnet.

Sage und schreibe 18 Tore hatte Marc Kleefisch für Mittelrheinligist FC Wegberg-Beeck in den neun Vorbereitungsspielen erzielt – macht einen Schnitt von genau zwei pro Spiel. Im ersten Pflichtspiel der Saison steigerte er diese Quote noch einmal: Im Spiel der ersten Runde um den Mittelrheinpokal beim Euskirchener Kreispokalsieger, A-Ligist SG Flamersheim/Kirchheim, war der 25-Jährige wieder mal der entscheidende Akteur, erzielte beim 5:2-Sieg die ersten drei Beecker Tore und sicherte damit maßgeblich das Weiterkommen.

Zur Halbzeit rieben sich die gut 200 Zuschauer (unter ihnen auch Maximilian Gaar, Leiter Team Spielbetrieb des Fußball-Verbands Mittelrhein) auf dem schmucken Sportplatz in Kirchheim noch verwundert die Augen. Denn zur Pause stand es völlig überraschend 2:2. Der Gast aus Beeck, der erwartungsgemäß im 3-4-3 begann, bestimmte zwar deutlich das Spiel, erlaubte sich in der Defensive aber gehörige Konzentrationsschwächen und Nachlässigkeiten, die der krasse Außenseiter gleich zweimal zur Führung ausnutzte. Beim 1:0 überraschte Lukas Heiwolt, der zurzeit eigentlich in Paris wohnt, gerade aber auf Heimaturlaub ist, den gerne weitv or seinem Tor agierenden FC-Keeper Yannik Hasenbein mit einer klasse Bogenlampe aus großer Entfernung (17.).

Ein Zuspiel von Niklas Koppitz nutzte Kleefisch dann zwar zu seinem ersten Treffer (20.), doch danach ging die Heimelf erneut in Führung – ein in mehrerlei Hinsicht bemerkenswertes Tor: Zunächst kombinierte sich die SG mit mehreren Ein-Kontakt-Stationen selbstbewusst sehr schnell von hinten heraus. Das sah eigentlich mehr nach Beeck-Stil aus als nach einem A-Ligisten. Weit weniger gut war danach aber Beecks Abwehrverhalten. Denn im Strafraum war der zuvor so flotte Angriffszug der SG eigentlich schon ein wenig verpufft, war der Schwung raus, hatte der FC Zeit, sich zu formieren. Dennoch bekam der Gast die Situation nicht richtig geklärt, erlaubte Lukas Mager so noch den Torschuss zum 2:1 (33.) – ein Akt enormer Schläfrigkeit und mangelnder Aggressivität.

„Da fehlte die Gier, das eigene Tor unbedingt zu verteidigen“, analysierte Beecks Coach Mike Schmalenberg. „Dieses Tor darf natürlich niemals passieren. Überhaupt ist es ein Unding, dass wir hier wieder zwei Tore kassiert haben“, befand FC-Kapitän Yannik Leersmacher, der diesmal nicht zentral vor der Abwehr spielte, sondern Chef der Dreierkette war. „Ich fühle mich auf beiden Positionen in der Zentrale wohl, möchte so oder so das Spiel mit aufbauen“, merkte er dazu an.

Wieder Koppitz leitete Beecks erneuten Ausgleich ein. David Arize leitete den Ball dann weiter, Kleefisch vollstreckte (39.). Danach gab es für den Gast doppeltes Alu-Pech: Arize traf den Außenpfosten (43.), Kleefisch per Kopf die Lattenunterkante (44.).

Umstellung bringt den Erfolg

Zur Pause stellte Schmalenberg um, wechselte für viele überraschend auch Koppitz aus, der bis dahin eigentlich ein Aktivposten war. „Das war rein taktisch bedingt. Niklas zieht ja gerne in die Mitte, ich wollte aber die linke Außenbahn stärken und habe daher Luan Braun gebracht“, erläuterte Schmalenberg auf Nachfrage.

Ein Aktivposten war auf der Sechs zweifellos auch Kai Bösing, der Beecks Spiel immer wieder antrieb. Nicht von ungefähr war er es, der mit einer sehenswerten Aktion Beecks erste Führung vorbereitete: Zunächst ließ Bösing drei Mann stehen und spielte dann punktgenau den Pass in die Tiefe auf Kleefisch – der vollstreckte humorlos ins lange Eck (54.).

Womit der bis dahin gut mithaltenden SG, die stets um spielerische Lösungen bemüht war, der Zahn gezogen war. Die Kräfte ließen beim A-Ligisten immer mehr nach, am Ende hätte Beeck noch weit mehr als nur noch zwei weitere Treffer erzielen können. Erst traf Marc Brasnic im Nachschuss zum 4:2 (66.), um nur drei Minuten später erneut im Nachschuss erfolgreich zu sein – diesmal nach einem von ihm schwach geschossenen Elfmeter, der an Arize verwirkt worden war (69.).

"Müssen kaltschnäuziger werden"

Zig weitere Gelegenheiten nutzte Beeck danach aber eben nicht mehr. „Wir haben fünfmal im Fünfer den Ball nicht über die Linie gekriegt. Das müssen wir uns ankreiden lassen, da müssen wir einfach viel kaltschnäuziger werden“, monierte Leersmacher. Die letzte Konzentration fehlte da einfach – so wie in der ersten Halbzeit eben auch einige Male in der Deckung.

Die SG ging am Endehoch erhobenen Hauptes vom Platz. „Wenn man als A-Ligist in die Pause mit einem 2:2 gegen ein Team geht, das in die Regionalliga aufsteigen möchte, dann kann man doch auch zufrieden sein“, erklärte SG-Coach Marco Markwald – und schob nach: „Am Ende hat sich dann aber eben doch die Qualität durchgesetzt.“

„Wir haben die Pflichtaufgabe erfüllt“, resümierte Schmalenberg – und lenkte den Blick nach vorn: „Jetzt freuen wir uns alle auf den Ligastart am kommenden Wochenende.“ Dazu erwartet Beeck die SpVg Porz – zu ungewohnter Zeit: Samstag, Anstoß 18 Uhr. „Wir wollten weg vom Sonntagnachmittag. Und da Borussia Mönchengladbach nächsten Samstag um 15.30 Uhr in Stuttgart spielt, passt das doch sehr gut – erst Bundesliga schauen, dann Mittelrheinliga“, erläuterte Beecks Sportlicher Leiter Friedel Henßen.