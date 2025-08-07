Der Lenggrieser SC vor der Saison 2025/2026: (hi., v.li.) Andreas Gutt, Michael Schnaderbeck, Paul Lass, Michael Gerg, Kilian Mürnseer, Maxi Angermeier, Basti Biagini, Elias Stara, Martin Wasensteiner, Benedikt Knill, (Mi. v.li.) Markus Merklinger (med. Betreuung), Max Hohenreiter (Athletiktrainer), Martin Kerwien (Trainer 2. Mannschaft), Peter Kammermeier (Abteilungsleiter), Bernhard Simon, Markus Schinagel, Alexander Endler, Torben Flemming, Sebastian Haindl, Stefan Reiser, Dominik Hofer, Johannes Haug, Benedikt Ertl, Jonas Filgertshofer, Anthony Hartmann, Alexander Tausend, Werner Gutt (Sportl. Leiter), Georg Simon (Trainer) sowie (vo. v.li.) Lukas Stöckner, Leo Gerg, Mathias Gerg, Sylvester Ortlieb, Maxi Kleim, Florian Nar, Thomas Ertl, Max Merklinger, Sebastian Dix, Markus Schwaiger und Florian Gutt. – Foto: Hans Demmel

„Auf keinen Fall überheblich werden“: Lenggries zählt in der Kreisliga zu den Favoriten Auftakt gegen TSV Burggen/Bernbeuern Verlinkte Inhalte Kreisliga Gruppe 1 Zu Lenggries

Der Lenggrieser SC zählt nach guter Vorbereitung zum Favoritenkreis in der Kreisliga. Diesmal soll der Fehlstart verhindert werden.

Lenggries – Schon in der vergangenen Saison waren die Erwartungen bei den Lenggrieser Fußballern nach einer guten Vorbereitung absolut zuversichtlich. Doch dann legte das Team einen deftigen Fehlstart hin. In den ersten acht Pflichtspielen wurde nur einmal als Sieger der Platz verlassen; Trainer Stefan Schubert musste seinen Hut nehmen, Thomas Mürnseer übernahm das Zepter. Am Ende reichte es für Platz sieben. Wie abgesprochen beendete Mürnseer sein Engagement zum Ende der Punkterunde. Georg Simon, der schon einmal als Co-Trainer unter seinem Bruder Stefan im Brauneckdorf tätig war, hat übernommen. Die Vorbereitung lief schon mal sehr gut, und auch die Testspielergebnisse waren absolut positiv. Die Konkurrenz betrachtet den LSC mittlerweile als Mitfavoriten im Kampf um den Aufstieg. Simon: „Das tut gut, doch für Siege bei Freundschaftsspielen bekommst du nichts. Auf keinen Fall überheblich werden ist wichtig.“

Dreimal Gerg in Mittelfeld und Angriff Für den neuen Coach geht es hauptsächlich darum, an den erkannten Baustellen zu arbeiten. Obwohl die Lenggrieser in jeder Partie mindestens zwei Treffer erzielten, zählt die Chancenverwertung dazu. Da ist die erste Hiobsbotschaft gleich besonders ärgerlich: Michael Schnaderbeck hat sich vergangene Woche im Training zwei Bänder gerissen und wird längere Zeit fehlen. Ebenfalls beim Saisonauftakt nicht mit dabei ist Jakob Gerg: Der Heimkehrer ist an den ersten Spieltagen aus privaten Gründen verhindert. Trotzdem freuen sich die Lenggrieser selbstverständlich, den Routinier wieder in ihren Reihen zu wissen. Zusammen mit seinen beiden Brüdern Matthias und Leo im Mittelfeld des LSC wird er sicherlich so manchem Kreisliga-Konkurrenten Kopfzerbrechen bereiten. In der Defensive werden sich Erfahrung und jugendlicher Ehrgeiz ergänzen: Maxi Angermeier und Basti Biagini werden wohl das Zentrum der Innenverteidigung übernehmen.